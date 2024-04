SWM Ugchelen dit jaar als Districtkampioenschap Oost

Op zaterdag 25 mei wordt de dressuur en vaardigheid gereden en op zondag 26 mei staat de marathon op het programma. Deelnemers kunnen genieten van de prachtige bossen rondom Ugchelen en worden uitgedaagd door spectaculaire hindernissen op het hoofdterrein. “Voor deze editie hebben wij de hulp ingeschakeld van Hanne-Louise de Koning, zij is de parcoursbouwer”, laat de organisatie weten.

In 2023 promoveerde ze tot internationaal parcoursbouwer na de FEI-cursus in het Belgische Waregem. Met deze promotie werd Hanne-Louise de eerste Nederlandse vrouwelijke parcoursbouwer in de internationale mensport.

Ook voor de jeugdige toeschouwers zijn er leuke activiteiten op het terrein in de vorm van een springkussen en schmink op zondag. Publiek is beide dagen van harte welkom om te komen kijken. De toegang is gratis.

Klik hier voor meer informatie