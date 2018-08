SWM Ysselsteyn viert 30 – jarig jubileum

Maar liefst 95 aanspanningen starten op zaterdagochtend vanaf 8.30 uur met de dressuurproef. Hierna gaan de menners zich voorbereiden op het volgende onderdeel, de vaardigheid.

Zondagochtend wordt op tijd gestart met de marathon, waarin een zestal hindernissen opgenomen, gelegen in het bosrijke gebied van Ysselsteyn.

De organisatie verwacht een warm en zonnig weekend, waarbij de waterbak enige verkoeling brengt. Aan de start verschijnen enkel-, twee- en vierspan paarden en pony’s, zowel recreanten als wedstrijdrijders.

Publiek is van harte welkom. De entree voor de wedstrijd is gratis en er is kort bij het hoofdterrein volop parkeergelegenheid voor auto’s en fietsen. Tussen de hindernissen op de hoek Rouwkuilenweg – Pottenvenweg is de consumptietent waar je kunt genieten van een hapje en een drankje met zicht op de hindernissen.

