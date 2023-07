Szilvásvárad gestart met voorbereidingen WK vierspannen 2024

Welwillende organisatie

De parcoursbouw was in handen van de Duitse level 4 parcoursbouwer Alexander Flocke, die ook in 2024 tekent voor de ontwerpen. Flocke werd geassisteerd door de Amerikaanse Heather Briggs. Dit goed op elkaar ingespeelde team zorgde voor een mooi parcours met zeven uitdagende hindernissen. Jeroen Houterman fungeerde als FEI Technical Delegate en kijkt terug op een mooie wedstrijd: “Er moet voor volgend jaar nog wel een en ander aangepast worden. Onder meer de waterhindernis is voor verbetering vatbaar. Ook de marathontrajecten die wij op het oog hebben, verdienen de aandacht. Voor wat betreft de faciliteiten voor de paarden en de menners was alles goed geregeld. De organisatie is welwillend en denkt in elk geval goed mee.”

Pech voor een aantal menners

De winst bij de vierspan paarden ging naar Boyd Exell, die evenals in Aken in de dressuur zijn meerdere moest erkennen in Chester Weber. Jiri Nesvacil jr. tekende voor de derde plaats in het 15 deelnemers tellende veld. János Papp vond zijn Waterloo in hindernis 5 toen zijn rijtuig omkiepte. Gelukkig bleven paarden, menner en grooms ongedeerd. Máté Rohr liet zijn groom rijden in het cool down traject en werd hiervoor geëlimineerd.

Ook voor de Hongaarse tweespanrijder Dani Marcell verliep de marathon niet volgens planning. De combinatie kiepte om en Dani brak hierbij zijn been. Jozsef Dobrovitz jr. Won de tweespanrubriek, voor zijn landgenoten György Fekete jr. en Norbert Kákonyi.

De Duitse enkelspanrijder Martin Stötzer won met Candy Noir zijn rubriek en werd tweede met zijn Elsass. Andrea Kun was met haar derde plaats de beste Hongaarse deelnemer.

Boyd Exell won de marathon en het totaalklassement

