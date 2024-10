Talentvolle Medien overleden

Raymond Letteboer en sponsor Arjen Lammersen hadden Medien als veulen samen aangekocht. De twee hebben de opleiding van de talentvolle merrie de afgelopen jaren rustig aangepakt, zodat ze voldoende de tijd zou krijgen om zich te ontwikkelen. Dit jaar won ze in juli nog bij de oudere merries op de Centrale Keuring voor de Tuigpaarden in Lunteren. Daarna zou ze met Raymond verder de sport in gaan. Op de nationale wedstrijden in Wierden (HC) en Exloo liet ze al veel kwaliteit zien. De ogen waren gericht op het WK Tweespannen van 2025.

CAIO Donaueschingen

“Ze was een super goed paard voor de marathon en vaardigheid. Heel snel en wendbaar en met veel power, Ik was heel erg blij met haar in mijn team, ze was een geweldige aanvulling”, laat Raymond Letteboer aan Hoefnet weten.

Maar tijdens de marathon van het internationale debuut van Medien, in het Duitse Donaueschingen, ging het fout. “We moesten in het traject door een stukje water heen, en daar struikelde en kwam ze vervolgens ten val. Doordat ze niet gelijk kon op staan kon het linker paard zich op een gegeven moment niet meer overeind houden, waardoor hij op Medien viel. Heel heftig en dramatisch. Medien heeft lang onder water gelegen, maar we hebben haar uitieindelijk kunnen bevrijden en ze is opgestaan. We zijn toen met haar aan de hand naar de stallen gestapt. Daar heeft ze gelijk de benodigde antibiotica gekregen van de aanwezige dierenartsen en de dag erna ook.”

Raymond besloot niet meer te starten in de vaardigheid. “Het heeft natuurlijk ook grote indruk gemaakt op ons als team zijnde. Bovendien wilde ik Medien geen stress geven als haar spangenoten zonder haar op stal weg zouden gaan. We zijn zondag naar huis gereden en hebben het hersteltraject vervolgens voortgezet met onze eigen dierenarts.”

Medien (rechts in het span) tijdens SWM Wierden

Longontsteking

Eenmaal thuis leek Medien op te knappen. Ze stond lekker buiten, rende en graasde. Ze leek zichzelf, maar ongeveer één week later bleek uit bloedonderzoeken dat haar ontstekingswaarden vijf keer zo hoger waren dan ervoor. “Helemaal niet goed dus. Ze is naar de kliniek gegaan, waar ze hebben onderzocht welke bacterie in de longen de ontstekingswaarden veroorzaakten. Dit hebben ze kunnen vinden en de antibiotica die ze al kreeg zouden dat normaal gesproken moeten verhelpen. Maar het ging niet beter met Medien. Ze hebben erna nog vocht achter de longen weggehaald, waar ze wat van op leek te knappen. Maar het mocht helaas niet baten… Een paar uur later is Medien op 26 september is Medien overleden in de kliniek aan haar longonsteking. Heel heftig, verdrietig en onwerkelijk voor het hele team. We hebben het er allemaal ontzettend moeilijk mee.”

Team Hoefnet wenst Raymond, Nathalie, Arjen en familie en vrienden veel sterkte met dit grote verlies.

