TeamNL op volle sterkte naar EK vierspannen Donaueschingen

De Nederlandse delegatie wordt gecompleteerd met Hans Heus (Eerbeek), Edwin van der Graaf (Monster), Peter de Ronde (Zwartewaal) en Mark Weusthof (Rossum, Ov.).

De Nederlandse menners zijn goed in vorm dit seizoen. IJsbrand Chardon haalde topklasseringen in Valkenswaard, Riesenbeck en Aken. Bram Chardon won de wedstrijden in Saumur en Riesenbeck. Koos de Ronde liet topprestaties noteren in Windsor en Valkenswaard, werd in Beekbergen opnieuw Nederlands kampioen en eindigde afgelopen weekend achter Boyd Exell als tweede in de prestigieuze wedstrijd in Aken.

Tijdens de landenwedstrijden in Windsor, Valkenswaard en Aken wist het Nederlandse team steeds moeiteloos de concurrentie voor te blijven.

Mark Weusthof won onder meer zilver op het NK en maakte deel uit van het team dat goud won in de landenwedstrijd van Valkenswaard, waar hij individueel vijfde werd. Peter de Ronde won brons op het NK, waarin Edwin van der Graaf vierde werd en Hans Heus vijfde.

Naar verwachting komen er 42 vierspannen aan de start. Gastland Duitsland vaardigt maar liefst negen menners af.

De parcoursbouw is in handen van de Nederlandse level 4 parcoursbouwer Johan Jacobs (Bergeijk), die na het EK 2011 in Breda voor de tweede keer tekent voor de ontwerpen op een Europees kampioenschap vierspannen. Internationaal level 4 jurylid Henk van Amerongen (Twekkelo) reist als reservejurylid af naar Donaueschingen.

Voorlopig tijdschema EK vierspannen Donaueschingen:

Donderdag 15 augustus

09.00 uur: veterinaire keuring

17.30 uur: openingsceremonie met parade door de stad

Vrijdag 16 augustus

09.00 uur: dressuur

Zaterdag 17 augustus

09.00 uur: marathon

Zondag 18 augustus

10.00 uur: vaardigheid

15.45: prijsuitreiking & medailleceremonie

