Terugblik op het WK Vierspannen!

Op zondag leek Jérôme Voutaz, die als één van de eersten startte in de vaardigheid omdat hij tijdens de marathon was omgegaan in hindernis twee, lange tijd als enige dubbel foutloos te blijven. Voor de top drie begon, wist alleen Fredrik Persson dit ook waar te maken. Bram Chardon was de eerste van de top drie die van start ging in de vaardigheid. “Het was voor velen al een verrassing dat ik tweede in de marathon werd. Dit jaar heb ik niet heel sterk gereden in de marathons van Exloo en Aken, die resultaten vielen gewoon tegen. Ik had er nu een ander voorpaard in staan, dat de impuls gaf waarop ik had gehoopt. Dat ik op zondag ook de vaardigheid won was gaaf, want ik ging voor een foutloze ronde, niet voor de snelste tijd!”

Doordat Bram foutloos bleef én de snelste tijd reed, klom hij van de bronzen naar de zilveren plaats. Voor Chester Weber, de volgende starter, viel namelijk één bal te veel. Hij kon zich de eerste bal, die viel van kegel 19A nog permitteren, maar toen op 19D de tweede viel schoof hij op naar de bronzen medaille. Laatste starter Boyd Exell stond daardoor meer dan elf punten voor op Bram Chardon en wist met één gevallen bal op poort zeven voor de zevende keer op rij te benoemen tot Wereldkampioen!”

Reactie Chester Weber

“Ik ben super trots op mijn paarden en de mensen om me heen, die dit natuurlijk mogelijk hebben gemaakt. De paarden waren de hele week in geweldige vorm. Ondanks de vele bezoekers en het hele grote stadion waren ze totaal niet onder de indruk van de omgeving! Het was jammer van de twee ballen op het eind, ik neem daar de verantwoordelijkheid voor. Jammer dat het ons de zilveren medaille kost, maar ik ben super blij met brons! Het is mijn eerste bronzen WK medaille ooit”, sluit Chester met een knipoog af. Op de WK’s van 2008, 2012 en 2014 won hij namelijk wel al zilveren medailles.

Reactie Boyd Exell

“Het publiek was super bijzonder. Vooral tijdens de marathon waren er ontzettend veel mensen op de been en tijdens de openingsceremonie was het stadion bomvol! Ik heb genoten en ben onder de indruk van Tor zijn prestatie. Als je met zijn tweeën een Landenteam vertegenwoordigd heb je geen wegstreep resultaat. We hebben die bronzen medaille in de Landenwedstrijd dus écht aan ons beide te danken!”

Reactie Ad Aarts

Het Nederlandse team won voor de 12e keer goud op het WK voor vierspannen. “Dat is echt geweldig”, meent bondscoach Ad Aarts. “Het is een unieke prestatie waar we hard voor hebben moeten werken. Alle rijders moesten kort voor het WK wat aanpassingen maken in hun span, maar we hebben de juiste keuzes gemaakt. Dit resultaat is het maximale wat we eruit konden halen, echt kicken dat we teamgoud en individueel zilver hebben behaald!”

