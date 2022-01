Test event WK vierspannen Pratoni in mei wordt 2* en 3* voor alle rubrieken

De wedstrijd in mei wordt een belangrijke opwarmer in de aanloop naar het WK vierspannen, dat van 21 tot en met 25 september gelijktijdig met het WK eventing wordt gehouden op de terreinen van het Ranieri Campello Equestrian Centre in Pratoni del Vivaro.

De organisatie nodigt alle deelnemers van harte uit zich via hun federatie in te schrijven voor deze mooie wedstrijd, waarbij de 3* wedstrijd geldt als kwalificatie voor de komende internationale kampioenschappen.

Klik hier voor meer informatie.

