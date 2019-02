‘The Pageant’ in Windsor in het teken van koningin Victoria

Tijdens deze 90 minuten durende ‘Pageant’ worden gedenkwaardige en opwindende gebeurtenissen uit de gouden eeuw van ontdekking samengebracht. De show omvat alles, van de Music Hall, de industriële revolutie, Gilbert en Sullivan, Charles Dickens tot het Britse erfgoed (The Crimean War en The Great Game).

Toeschouwers worden getrakteerd op een muzikale outdoor theaterproductie met zo’n 600 artiesten, dansers en deelnemers en meer dan 400 paarden en 30 koetsen. Er wordt voorgelezen uit de dagboeken van koningin Victoria en er komen gedichten van Tennyson aan bod, doorspekt met paardensport en muziek uit deze periode.

Tal van internationale acts reizen naar Windsor Castle om deel uit te maken van de viering en om een belangrijke rol te spelen in de show, waaronder deelnemers uit Oman, de Hongaarse Csikós en stuntruiters uit Azerbeidzjan. Uiteraard ontbreken de Shetland pony’s en hun jonge jockeys niet, evenals de ponyclubs, The Household Cavalry Mounted Regiment, The King’s Troop Royal Horse Artillery en een ‘Balmoral’ Quadrille, compleet met doedelzak, drums en Schotse dansers. Een scene uit de bekende film Oliver van Dickens is een van de hoogtepunten.

