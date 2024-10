Thema ‘Mennen in Oud Kampen’ in IJsselmuiden

“Het is leuk te zien dat steeds meer menners hun weg naar IJsselmuiden weten te vinden”, laat voorzitter Dick Beens aan Hoefnet weten.

‘Mennen in Oud Kampen’

Het thema van de wedstrijd dit jaar was ‘Mennen in Oud Kampen’. Zo hing er in het parcours, dat gebouwd werd door parcoursbouwer Martin Bliek, bijvoorbeeld een waslijn met oude kledingdracht, er liepen mensen in traditionele kleding in het publiek en er stond een oude vissersboot in het parcours, dat onderdeel was van een hindernis. “Bij grote evenementen zie je vaak een grote klok in het midden van het parcours staan, van Longines of Rolex bijvoorbeeld. Dat was de reden waarom één van onze leden met het idee kwam om de kerktoren van Kampen in het parcours te verwerken. Met dit idee als startpunt in vervolens het thema ‘Mennen in Oud Kampen’ tot stand gekomen. Er zijn heel veel leden druk geweest met de bouw van alle onderdelen”, reageert Dick Beens.

De aankleding in het parcours (Foto: Chantal Dannenberg Fotografie)

Spanning om te snijden

“De spanning was om te snijden tijdens de finale zaterdagavond! Rond 18 uur waren de voorrondes afgelopen en rond 18:45 uur begonnen we met de finales. Het publiek was ontzettend enthousiast en betrokken en er werd op het scherpst van de snede gestreden! Ik ben super blij dat steeds meer mensen en menners onze wedstrijden weten te vinden. De wedstrijd is altijd in het derde weekend van oktober, en dat willen we ons volgend jaar weer graag aan houden. Het is nog niet definitief goedgekeurd hoor, maar we gaan er wel weer voor! Ik verwacht dat we dan zullen voortborduren op het thema van dit jaar, maar ook dat moet nog besproken worden!”

Klik hier voor de resultaten

(Foto: Chantal Dannenberg Fotografie)

