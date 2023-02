Tiende wereldbeker voor Boyd Exell: “Het was 2 tegen 1”

Net als gisteren gingen de rijders tot het uiterste. Koos de Ronde kwam als tweede aan start en zijn span liep een klasse beter dan gisteren. Zijn tijd van 133,12 mocht er zijn. Helaas ging er in hindernis 9 een bal af. Met de strafpunten van gisteren erbij bleef onze landgenoot zesde.

Voutaz voert de druk op

In tegenstelling tot gisteren bleef de Zwitser Jérôme Voutaz foutloos. Met iets meer dan 131 seconden zette hij veel druk op IJsbrand Chardon, want de drive-off lonkte. “Voutaz zette me volledig onder druk”, geeft IJsbrand toe. “Bram zei al tegen me: ‘je moet nu echt heel hard gaan’. Jaaa en ik maakte het waar.” Met 134,92 én een afgeworpen bal was IJsbrand minder snel dan de Zwitser, maar omdat hij slechts 5 seconden meenam van gisteren, bleef hij Voutaz voor. Het werd dus een vierde plaats voor hem en zoals altijd toonde hij zich heel blij en tevreden en gaf hij alle credits aan zijn paarden. Dries Degrieck bleef vandaag ook foutloos, maar kon de ontketende Zwitser niet voor blijven en werd uiteindelijk vijfde.

Het snelst maar weer een bal

Bram Chardon begon vandaag met een achterstand van anderhalve seconde op Boyd Exell. Alles was dus mogelijk. In de eerste omloop reed hij opnieuw waanzinnig snel, maar aan het begin van het parcours tikte hij een bal af. Boyd bleef vervolgens foutloos en had voor het inrijden van de eerste marathonhindernis al een voorsprong van zes seconden. Hij was net niet zo snel als Bram, maar hield zijn koppositie vast.

Drive-off

In de drive off verviel er in de beide marathonhindernissen één doorgang. IJsbrand Chardon nam alle risico, maar had al vroeg in het parcours een balletje te pakken. Daarna was het de beurt aan Bram Chardon. Hij tikte ook een bal af, maar was opnieuw onvoorstelbaar snel. Boyd Exell wist wat hem te doen stond. Hij liet niets aan het toeval over en knalde op topsnelheid door het parcours. Bovendien hield hij de nul vast. Het bleef tot het laatste moment spannend want hij moest foutloos blijven. Dat lukte!

Twee tegen een

De hoogste trede op het podium was dus voor Exell. Hij werd geflankeerd door de beide Chardons. “Het lijkt op twee tegen één,” grapt hij. “Het is voor mij een opluchting dat ik heb gewonnen. Als je fantastische paarden hebt en het lukt om een goed seizoen te hebben, is het fijn als ze het in de finale weer doen. Indoor rijden betekent veel risico nemen. Dat risico kan worden beloond, maar soms verlies je. Ik verwacht dus echt niet dat ik altijd win. Vooraf verwachtte ik in de top 3 te komen. Ik ben dus heel blij voor mijn paarden dat het gelukt is.” Voorpaard Jupiter werd hem beschikbaar gesteld door Eric Bowman. “Hij komt uit het voormalige span van Benjamin Aillaud en ik gebruik hem al het hele seizoen. Hij is heel erg snel en omdat ik hele snelle achterpaarden heb, past hij heel goed in mijn span.” De kersverse wereldbekerhouder noemt vooral zijn team en vaste ondersteuners die het mogelijk hebben gemaakt een levende legende te worden. “Mijn vaste steun en toeverlaat Sarah Garnett (82) is er niet bij en we missen haar.”

Samen op het podium

De Chardons gingen natuurlijk voor de eerste plaats. “Voor mij begon het niet zo gunstig”, zegt IJsbrand. “Ik had na de eerste dag toch wel een grote achterstand. Omdat één van mijn paarden niet topfit was had ik een nieuw paard bij me van Herman ter Harmsel. Dat moest toch even op elkaar inspelen, maar hij heeft het in het achterspan fantastisch gedaan. Als je dan in dit deelnemersveld bij de eerste drie komt…en dan sta je op het podium met je zoon: dat is het mooiste wat er is. Ondanks dat we een paar treetjes te laag stonden.”

Eigen schuld

Bram vult aan: “We gingen allebei met het doel om te winnen en dat is niet gelukt. Boyd was het hele seizoen al sterk. We hebben geprobeerd om hem onder druk te zetten. Mijn span heeft dit weekend bewezen dat het ’t snelste was. Ik kon gigantisch opschakelen. Maar door de fouten die ik maakte, zette ik te weinig druk op Boyd. Hij bleef 3 ronden foutloos en heeft verdiend gewonnen. Ik heb gekozen voor een ervaren voorpaard, Farao. Die heeft gebracht wat hij moest brengen. Hij was gigantisch scherp en snel en die fouten hadden niks met hem te maken. Ik maakte gewoon zelf twee inschattingsfouten en stuurde op het verkeerde moment in. Als je dan op 4 seconden van Boyd staat, is het een mooie strijd geweest. Hij heeft terecht gewonnen. Wij zijn als familie blij om samen op het podium te staan. Dat is indoor nog niet eerder gebeurd en daar moeten we vooral van genieten. Daarna gaan we kijken wat we volgend jaar beter moeten doen.”

Klik hier voor alle uitslagen

