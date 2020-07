Toch een poging tot oefenmarathon bij Steenhof Stables in Oirschot

Corin Sweegers van de organisatie verduidelijkt: “We gaan het in dit ‘rare’ jaar toch proberen, maar met enkele aanpassingen. De briefing op zaterdagavond komt te vervallen en zoals het er nu naar uitziet is er ook geen gezamenlijke prijsuitreiking in verband met teveel mensen bij elkaar.

We gaan zolang mogelijk door met de voorbereidingen en hopen dat een eventuele tweede golf van het coronavirus niet te hevig is. Alle inschrijvers worden op de hoogte gehouden als er iets verandert aan de regels of in onze voorbereiding.”

Inschrijven kan via MijnKnhs, maar aanmelden via e-mail kan ook. Vermeld daarin de naam van de menner, de soort aanspanning, de klasse waarin je uitkomt en eventueel het rijtuignummer.

Ook voor vragen, of wanneer je niet wil starten maar wel wil komen helpen kun je een mail sturen.

Klik hier voor meer informatie en het mailadres