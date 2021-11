Toch geen coronatoegangsbewijs voor buitensporten

Op buitensportaccommodaties hoeven sporters en toeschouwers geen coronatoegangsbewijs te laten zien. Op binnensportaccommodatie is het coronatoegangsbewijs wel verplicht voor iedereen vanaf 18 jaar. Dat heeft demissionair premier Rutte gisteren gezegd in het Kamerdebat over de aangescherpte coronamaatregelen.

Aanscherpingen

Hieronder leggen we de aangescherpte coronamaatregelen in de paardensport uit. Deze gelden vanaf 6 november. Op dit moment is nog niet alles volledig duidelijk. Onderstaand is gebaseerd op wat er op dit moment bekend is. Houd de website van de KNHS in de gaten voor eventuele verduidelijkingen.

Sport buitenlocatie

Op sportlocaties buiten zijn sporters en toeschouwers niet verplicht om gecontroleerd te worden op het coronatoegangsbewijs. Wel geldt voor het publiek het advies om 1,5 meter afstand te houden. Gaan sporters of toeschouwers binnen naar het toilet of de kantine, dan moeten zij wel gecontroleerd worden.

Ook voor het (buiten)terras bij de sportclub of het sportcomplex geldt de verplichte controle van het coronatoegangsbewijs, net als bij de reguliere horeca.

Sport binnenlocatie

In de binnenruimtes van een sportlocatie is het vanaf zaterdag 6 november verplicht om een coronatoegangsbewijs te laten zien voor sporters en toeschouwers. Dit geldt voor iedereen vanaf 18 jaar. Hierbij maakt het niet uit of je individueel gaat rijdt of een privé- of groepsles volgt.

Ook bij een bezoek aan het toilet of de horeca moet het coronatoegangsbewijs getoond worden.

Wedstrijden

Bij een buitenwedstrijd hoeven sporters en toeschouwers geen coronatoegangsbewijs te tonen. Wel geldt voor het publiek het advies om 1,5 meter afstand aan te houden. Gaan sporters of toeschouwers binnen naar het toilet of de kantine, dan moeten zij wel een geldig coronatoegangsbewijs tonen.

Ook voor het (buiten)terras bij de sportclub of het sportcomplex geldt de verplichte controle van het coronatoegangsbewijs, net als bij de reguliere horeca.

Bij een binnenwedstrijd moeten alle sporters en toeschouwers vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs tonen. Alle in functie aanwezige vrijwilligers en officials zijn niet coronatoegangsbewijs plichtig.

Verzorging

De verzorging en beweging van paarden en pony’s moet ten alle tijden omwille van hun welzijn door kunnen gaan. Voor locaties die niet zijn aangewezen als sportlocatie geldt geen plicht voor het coronatoegangsbewijs. Voor bedrijven die aangemerkt zijn als sportlocatie geldt wel een coronatoegangsbewijs. Weet je niet zeker welke bestemming voor jouw bedrijf geldt? Neem dan contact op met je gemeente.

Het coronatoegangsbewijs geldt niet voor personeel.

Kijk voor meer informatie op de website van de KNHS.