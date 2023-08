Toch WK-ervaring voor Joris Wouda

Testrijder

Joris Wouda is in Exloo de zogeheten ‘guineapig’ of ‘testrijder’. Joris start als eerste deelnemer in de dressuur, de marathon en de vaardigheid. Op grote internationale kampioenschappen als het EK vierspannen en het WK paramennen in Exloo, is het gebruikelijk dat er, voordat de wedstrijden officieel beginnen, er eerst een testrijder start. Dit is om er voor te zorgen dat de juryleden, tijdwaarnemers, stewards, vrijwilligers, cameraploegen etc. kunnen testen of alles werkt en of iedereen op de juiste positie staat.

Kwartiertje van Exloo

Joris heeft er zin in: “Ik vond het super dat de organisatie mij vroeg om dit te doen. Voor mij is het ook dichtbij, ik sta met een kwartiertje in Exloo. Ik vermoed dat er heel veel publiek aanwezig zal zijn in Exloo en zodoende kan ik me mooi in de kijker rijden! Ik ben dit jaar pas voor het eerst internationaal gestart en de tijd was te kort om me te kunnen kwalificeren voor mogelijke deelname aan het WK ponymennen, maar op deze manier kan ik toch enige WK-ervaring opdoen.”

Voor eigen publiek

Joris won in maart de tweesterren-wedstrijd in Exloo en was daarna zeer succesvol in Kronenberg (eerste plaats) en in het Deense Morkov (eerste plaats). Eerder deze maand maakte hij de overstap naar het driesterrenniveau in het Duitse Greven, waar hij op de derde plaats eindigde. Voldoende reden voor de organisatie om deze sympathieke jonge Drentse menner de gelegenheid te geven zich voor eigen publiek in EK&WK-entourage te profileren.

