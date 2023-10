Topevenement Indoor Zwartewaal een groot feest

De grote publiekstrekker vormde de startlijst van de vierspannen. Met het Wereldbekerseizoen voor de deur maakten twaalf internationale menners van de uitstekend georganiseerde indoor in Zwartewaal gebruik om hun vierspan voor te bereiden voor de grote Indoors die hen te wachten staat. Nog eens tien vierspannen reden op nationaal mee.

Alle rubrieken, met zelfs een trekpaardrubriek en de jeugd, werden in de gelegenheid gesteld om hun prestaties te laten zien in het parcours, ontworpen door Piet de Ronde. Mooi aangekleed, mede door de steun van een groot aantal sponsors en vrijwilligers. Het verloop van de wedstrijd was via livescoring te volgen door de thuisblijvende fans.

Moeilijk obstakel H11

Hindernis 11 was voor veel vierspannen en tweespannen een uitdaging en er viel geregeld een balletje. Wereldkampioen Boyd Exell liet zien dat hij uitstekend in vorm; voor hem was deze hindernis geen probleem. In beide manches was Boyd de snelste en de twee afgeworpen balletjes -in beide rondes eentje- vormden geen bedreiging voor de winst in beide manches. De Belg Dries Degrieck reed een foutloze eerste ronde, maar minder snel dan Boyd en werd in beide manches tweede. De Duitser Michael Brauchle bezette de derde plaats.

In de nationale vierspanrubriek moest Herman ter Harmsel zijn leidende positie na de eerste manche overdragen aan Jonas Corten die deze rubriek uiteindelijk op zijn naam zette. Herman werd tweede, voor Anne Okkema die het meest constant reed van de overige vierspanrijders. Met een vierde en zevende plaats, behaalde hij uiteindelijk het brons.

Bij de tweespannen vormde zich een hevige strijd tussen de toprijders. Na de eerste manche werd het klassement in de tweede manche volledig omgegooid en lagen de eindresultaten heel dicht bij elkaar. Edwin Spek trok aan het langste eind met een tweede en derde notering, gevolgd door Anna de Ronde die op zilver eindigde. Carlo Vermeulen reed een uitstekende foutloze en snelle eerste manche, maar moest in de tweede manche toegeven op zijn tijd en met een afgeworpen balletje. Hij behaalde het brons. Pieter de Ronde liet zien dat het én heel snel, én foutloos kon. Zijn tweede manche was met afstand de beste rit in de tweespanrubriek.

De grote rubriek enkelspan paarden werd gewonnen door Jacqueline de Groot – Apon. Ze ging los in de tweede manche, reed foutloos en pakte de winst na een vierde plaats in het tussenklassement. Het zilver en brons gingen naar Gabriele Grasso en Kees Rommens.

Anna de Ronde

Pony's

Bij de vierspan pony’s won Jacco Van ’t Westende met ruime voorsprong op de nummer twee, Peter van den Hoog, de wedstrijd. Wim van den Ende liet bij de tweespannen in beide manches zien dat hij de beste was. Tamara Jongenengel werd tweede met twee foutloze ritten, maar iets langzamer.

In de grote rubriek enkelspan pony’s werden weinig fouten gemaakt. De wedstrijd eindigde met de leiders in het tussenklassement. Luka Verheust won de wedstrijd, maar moest in de tweede manche wel toegeven op de nummer twee, Kay Goossenaerts. Het brons ging naar Jordy Reuvers die zich in de tweede manche een balletje kon permitteren.

