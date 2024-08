Trainingsdag Mendistrict Oost op 17 augustus

De trainingsdag vindt plaats bij Menvereniging de Eschruiters in Wierden waarbij twee toptrainers aanwezig zijn: Annegreet Zaaijer, die de combinaties begeleidt in het onderdeel dressuur en Raymond Letteboer die de marathon voor zijn rekening neemt. De vaardigheid is door iedereen zelfstandig te trainen.

Opgeven kan tot en met maandag 12 augustus door een e-mail te sturen naar: jeugdzaken@mendistrictoost.nl

Graag daarbij doorgeven:

Type aanspanning

De klasse waarin je uitkomt

Je telefoonnummer

Voor vragen kun je terecht bij Milou Huisman of Rowan Timmer.

Klik hier voor meer informatie over de KNHS – Kampioenschappen in Wenum – Wiesel