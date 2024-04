Twee Oefendagen dressuur en vaardigheid in Panningen

Op 20 mei (Tweede Pinksterdag) en op 09 juni kan iedereen een kwartier lang zijn of haar dressuurproef oefenen in een ring van 30 x 60 meter of 40 x 80 meter. Er is geen jury aanwezig.

Het vaardigheidsparcours mag tweemaal gereden worden. Er wordt gestart op aanmelding bij de ringmeester.

De kosten zijn 15 euro per combinatie en kan contant afgerekend worden.

Op 09 juni kun je (kosteloos) meerijden met een uitgezette rit van 12 kilometer.

Aanmelden via e-mail, hieronder te vinden in de links.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden voor 20 mei

Klik hier voor meer informatie en aanmelden voor 09 juni

flyer