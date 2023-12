Tweede editie Menindoor Breda op de kalender

Het Ruitersportcentrum is gelegen in de nabijheid van een uitgestrekt bos- en natuurgebied, de stad Breda en diverse uitvalswegen. De Ulvenhoutse- en Chaamse bossen en de ruiterroute grenzen direct aan het zeer ruime manegeterrein.

De perfecte 22 x 67 meter metende eb- en vloedbodem van de binnenbak, de royale losrij terreinen en de ruime parkeergelegenheid lenen zich bij uitstek voor het organiseren van een mooie indoor.

De wedstrijd is opengesteld voor jong en oud, wedstrijd- impuls- en recreatierijders, alle rubrieken kunnen zich inschrijven door het sturen van een e-mail. Zaterdag 2 maart staat in het teken van de rubriek voor onder het zadel en zondag 3 maart is het de beurt aan de menners.

Verkennen is mogelijk op zaterdag en zondag op tijden die aangegeven worden op de startlijst.

Klik hier om je aan te melden en voor meer informatie