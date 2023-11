Tweede editie van Indoor Udenhout op 20 en 21 januari

MV de Postkoets organiseert al vele jaren samengestelde menwedstrijden, oefenmarathons en sinds vorig jaar een indoor minimarathon in de grote rijhal van maar liefst 45 x 90 meter.

De wedstrijd is opengesteld voor enkel-, twee- en vierspannen pony’s of paarden. Ook deelnemers met jonge paarden, met- of zonder startkaart en kinderen kunnen starten. Iedereen die ervaring op wil doen is welkom, zolang het maar verantwoord is voor mens en dier.

Vanaf zaterdagmiddag kan er verkend worden en op zondag tussen de verschillende manches. Op zaterdagavond gaan allereerst de zadelrubrieken van start. De ruiters kunnen hun vaardigheden en wendbaarheid testen in het kegelparcours met drie hindernissen, ontworpen door Daan Verhofstad.

Op zondag komen de menners aan de start om de uitdaging aan te gaan.

De eerste inschrijvingen zijn al binnen, dus wacht niet te lang met aanmelden. Bij veel inschrijvingen kan de organisatie ervoor kiezen om, in overleg, een aantal mensen al op zaterdag te laten starten. De wedstrijd gaat over twee manches en de winnaar is degene die over beide manches de snelste is met de minste fouten.

De wedstrijd wordt verreden onder de reglementen van de KNHS. Wedstrijdrijders kunnen inschrijven via MijnKNHS, niet-startpashouders door het sturen van een e-mail.

