Tweede indoormarathon voor de De Postkoets

De weergoden leken de organisatie en deelnemers niet goed gezind. Met name voor het parkeren is dat in de omgeving van de hal een probleem. De gevonden oplossing bleek de maandag voor de wedstrijd ineens een bouwplaats te zijn. Uitwijken naar een groot weiland was de enige optie. Gelukkig hield de vorst net lang genoeg aan, lag er niet te veel sneeuw en konden deelnemers er zonder problemen erop en eraf.

MV de Postkoets organiseert al vele jaren samengestelde menwedstrijden en oefenmarathons, maar nu voor de tweede keer een indoormarathon in het winterseizoen. 65 deelnemers met enkel-, twee- en vierspannen pony’s of paarden stonden op de deelnemerslijst, maar door de kou waren er tien afzeggingen. Dit zorgde alsnog voor een goedgevulde dag met mooie sport. Het parcours met mooie, lange lijnen mede door de ruimte die er nu eenmaal is in zo’n ruime bak, met drie meervoudige hindernissen en 16 kegelpoorten. Het mooie, paardvriendelijke parcours, dat gebouwd werd door parcoursbouwer Daan Verhofstad, werd door iedereen zeer gewaardeerd. Er gingen regelmatig ballen van verschillende kegels en ook in de tijd waren grote onderlinge verschillen.

De jury, Nicoline Vos en Wil Schellekens waren van mening dat er op een heel paardvriendelijke manier gereden kon worden. Zij maakten complimenten over de deelnemers.

Klik hier voor de resultaten

Foto: Nadine Oostelbos