Tweede informatieavond voor jeugdmenners

Tijdens de eerste informatieavond, die plaats vond op 20 november, waren er een kleine 50. Die bijeenkomst was bedoeld om uit te leggen wat het doel van de Stichting Jeugdmennen is. Ook werden de verschillen met de doelstelling van het Perspectieventeam en het rijden in de landelijke jeugdrubrieken belicht. Larissa Jansma en Evy van Oort vertelden die avond over hun belevenissen op het EK in Kisbér 2022.

Op weg naar Zweden

De informatieavond van 15 januari richt zich op een uitleg over de selectieprocedure naar het EK in Zweden en de criteria voor deelname. Ook worden belangrijke zaken over deelname aan internationale jeugdkampioenschappen belicht. Uiteraard is er volop gelegenheid om vragen te stellen. Wie overweegt om mee te doen aan het traject naar het EK jeugdmennen is van harte welkom. Aanmelden voor de bijeenkomst kan per mail: info@jeugdmennen.nl

Meer informatie over de Stichting jeugdmennen en de weg naar het EK vind je op www.jeugdmennen.nl

Lotte Zaaijer in actie op het EK in Kisbér 2022