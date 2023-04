Tweede Oefendag in Panningen op 23 april

Het concept is dezelfde als tijdens de oefendag in maart.

Omdat er geen beoordeling plaatsvindt is dit een goed moment om met een jong paard of pony tussen de witte hekjes en pionnen te oefenen. Daarnaast biedt het de mogelijkheid voor recreanten en beginners om een nieuwe discipline te ontdekken.

Officiële kleding is niet verplicht, het dragen van een cap wel. Er komt geen startlijst. De volgorde in de vaardigheid wordt bepaald door de ringmeester, zodat eventuele poorten verzet kunnen worden.

De 80 x 40 meter dressuurring en het vaardigheidsparcours zijn beschikbaar van 10:00 uur tot en met 15:00 uur. Voor eigen leden is deelname gratis en voor niet leden kost het tien euro.

Klik hier voor meer informatie en inschrijven via e-mail