Tweede overwinning wereldbekerseizoen voor Dries Degrieck

De Belg grijnsde breed nadat hij beide wedstrijden op vrijdagavond en zaterdagavond had gewonnen. Ondanks dat hij een bal raakte en een extra cirkel moest maken op vrijdag, was zijn foutloze rit in 146,81 goed genoeg voor de koppositie. Op zaterdag verbeterde Dries zijn prestatie met een fenomenaal snelle, foutloze drive-off in 144,27. Hij wist zijn concurrenten, in de vorm van Boyd Exell, Mareike Meier en Glenn Geerts en Fredrik Persson achter zich te laten. Axel Olin deed mee met een Wild Card.

“Ik was echt blij met alle rondes”, laat Dries Degrieck weten. “Natuurlijk had ik vanavond in de eerste ronde twee ballen te veel, maar mijn paarden deden het geweldig. Ze zijn vrij jong – mijn paard rechts voor is pas acht jaar oud – maar ze verbeteren elke wedstrijd. Mijn paarden zijn snel, ze houden van een snel parcours. De snelheid behouden in de hindernissen is nog iets waar we aan zouden kunnen werken.”

Rollen omgedraaid

Dries Degrieck voerde de druk op voor Boyd Exell, de vervolgens kostbare fouten maakte. Normaal gesproken is het juist Boyd die gebruik weet te maken van de fouten van zijn concurenten. Boyd ging vrijdagavond goedvan start en reed een snelle foutloze eerste ronde in 144,91, maar in de drive-off viel het span uit elkaar. Er vielen vijf ballen miste en daarmee liep hij 20 extra strafpunten op.

Op zaterdag verzekerde hij zich van zijn plaats in de drive-off met de laagste score en was dus als laatste aan de beurt. Met zijn tijd van 142,21 en een gevallen bal eindigde hij ongeveer twee seconden achter Dries Degrieck.

Boyd feliciteerde Dries en de als derde geplaatste Anna Mareike Meier (GER) en grapte dat hij en Mareike elk 20 strafpunten hadden verzameld in de drive-off van vrijdag. Ze zouden afgesproken hebben om de volgende dag te proberen foutloos te blijven.

Over zijn fout in de tweede hindernis in de drive-off van zaterdag zei hij: “In de drive-off liep het super, Het span voelde geweldig en we hadden goede lijnen. Maar in de tweede hindernis keek ik even naar beneden naar mijn binnen achter paard en toen ik opkeek, zei mijn linker voor paard: ‘Wil je dit gat?’ Ik zag het maar reageerde niet snel genoeg. We pasten ons aan en gingen daarna zo snel mogelijk naar de finish. Ik ben echt trots dat we maar twee seconden van de winnaar af zaten.”

Mareike Meier als enige dubbel foutloos

De als derde geplaatste Anna Marieke Meier was de enige die zaterdag twee foutloze rondes reed. “Ik ben echt blij. Zoals Boyd al zei hadden we gisteren beide te veel ballen. We hebben de video’s daarna bekeken en ik heb geprobeerd het vandaag beter te doen. Ik kies altijd om in Stockholm te rijden, het is onze vijfde keer hier en vinden het er geweldig!”

Glenn Geerts (BEL), die elke keer beter wordt met zijn nieuwe span, verzekerde zich van een plaats in de drive-off op vrijdag en eindigde toen als derde. Maar een kleine miscommunicatie, dat resulteerde in wat tempoverlies tijdens de eerste ronde op zaterdag, zorgden ervoor dat hij de drive-off miste en als vierde eindigde met een tijd van 162,30.

Met buitenpaarden die nog nooit eerder aan een wereldbekerwedstrijd hadden meegedaan had Axel Olin het vrijdag niet makkelijk. Maar voor aanvang van de wedstrijd zaterdag had hij zich voorgenomen om ‘plezier te maken’. Hij en zijn paarden waren daardoor veel meer ontspannen. Ze kozen ervoor om het grootste deel van het parcours in hetzelfde ritme te blijven en hadden slechts één bal en een tijd van 163,71 (167,71) om vijfde te worden. “Ik ga naar huis en genieten van wat ik vandaag heb gedaan. Daarna ga ik mijn paarden voorbereiden op het buitenseizoen.”

Dit was het openingsevenement voor Fredrik Persson als wereldbeker rijder. Hij rijdt met het team van Lipizzaner paarden dat hij onlangs kocht van Chester Weber, die ermee reed in het wereldbekerseizoen van 2022-2023. Hij eindigde zaterdag als zesde met een score van 176.56.

