Udense Menvereniging laat oude ‘Deurne’ herleven met puike menindoor

Zaterdag oefendag

Parcoursbouwers Rinie van de Burgt en Daan Peters hadden een mooi ruim parcours neergezet waar zij complimenten van veel deelnemers voor kregen. De zaterdag bood de deelnemers de mogelijkheid om nieuwe dingen uit te testen. Zo kwam Berry van de Bosch bijvoorbeeld drie keer aan de start en reden Demi van Bree en Carlo Vermeulen met een jonge pony en een jong paard.

Zondag internationale mendag

Zestig deelnemers uit Nederland, België en Duitsland verschenen op zondag aan de start. Ook op deze dag probeerden enkele deelnemers iets nieuws uit. Enkelspanrijders Eline Houterman en Frank van der Doelen reden in tweespan en tweespan-menner Sam Couwenberg bracht haar tweespan, maar ook een pony-vierspan aan de start. Enkelspan ponymenner Jur Baaijens reed met een tandem.

Overdag werd er in alle rubrieken gestreden voor één van de drie finaleplaatsen aan het einde van de dag. Bij de enkelspan pony’s had eigen lid Birgit Martens op zaterdag al twee snelle ronde tijden genoteerd. Haar tijden bleken voor niemand te achterhalen waardoor zij zich als eerste plaatste voor de finale op zondag. Door enkele afmeldingen mochten Joris Lauwers en Bas de Koning zich ook opmaken voor een finaleronde. In de finale was eerste starter Bas de Koning het snelst en hij liet bovendien alle balletjes op de kegels liggen. Birgit Martens werd tweede en Joris Lauwers eindigde op een derde plaats.

Ook Peter Zeegers had bij de enkelspan paarden op zaterdag al snelle tijden neergezet. In beide manches was Eline Houterman sneller dan Peter maar zij incasseerde drie ballen in het tweede parcours, waardoor ze genoegen moest nemen met de derde plaats in de voorrondes. Kees Vorstenbosch reed twee snelle rondes, maar een balletje in het tweede parcours zorgde dat hij nipt tweede werd achter de foutloos rijdende Peter Zeegers. In de finale stond de teller weer op nul en Eline liet zien dat ze de ballen in het finaleparcours wel kon laten liggen. Met een tijd van 96.60 was zij bijna vier secondes sneller dan Kees Vorstenbosch. Peter Zeegers reed er op de eerste poort een balletje af en werd derde.

Meerspannen

Bij de tweespan pony’s was Dennis Rijntjes ontketend. De twee ballen die hij reed in het eerste parcours weerhielden hem niet van de eerste plaats. Met maar liefst acht seconden verschil over beide manches was hij de snelste in deze rubriek. Door de afmelding van Dennis voor de finale, plaatsten Britt Luyckx, Erik Verloo en Chantal Brugmans zich uiteindelijk voor de finale. Alle drie de deelnemers reden een foutloos parcours waarin Chantal Brugmans met haar Bob en Lex uiteindelijk de snelste was. Erik Verloo werd tweede en de als eerste geplaatste Britt Luyckx moest genoegen nemen met de derde plaats.

In de rubriek tweespan paarden liet Carlo Vermeulen zien hoe het moet. Met twee snelle foutloze manches ging hij ruim aan kop. Sandy Schaepkens had een miscommunicatie met haar paarden toen ze in het eerste parcours naar poort 1 reed, maar een snelle tweede ronde zorgde ervoor dat ze zich naast Carlo Vermeulen en Patrick Engelen toch plaatste voor de finale. Carlo liet opnieuw zijn stuurmanskunsten zien en zijn tijd was voor zowel Sandy als Patrick niet te halen. Patrick reed wel een snelle ronde, maar tikte daarbij ook twee balletjes van de kegels. Sandy was iets langzamer, maar liet wel alle ballen op de kegels liggen waardoor ze achter Carlo knap tweede werd.

De finale werd afgesloten met de rubriek vierspan / tandem pony. In de voorrondes bleken de tijden van de uit België afkomstige Kenny Kanora voor niemand te halen. Ook tandemrijder Sjoerd Lenssen reed twee solide manches en plaatste zich eenvoudig voor de finale. Johan van Meer moest in de eerste manche genoegen nemen met een zevende plaats, maar een snelle tweede ronde zorgde er voor dat hij toch verrassend naar de finale ging.

In de finale liet Sjoerd Lenssen zien dat hij ook snelle tijden kan neerzetten, waardoor hij de druk verhoogde op laatste starter Kenny. Kenny reed zijn parcours net iets langzamer dan Sjoerd en moest bovendien twee afgeworpen balletjes laten noteren. Hierdoor eindigde Sjoerd op een eerste plaats gevolgd door Kenny en Johan.

De Udense Menvereniging kijkt terug op een geslaagd evenement en hoopt volgend jaar weer een indoor op deze prachtige locatie van Green Valley Estate te kunnen organiseren.

