Udo Hochgeschurz overleden

In 1989 nam de geboren Duitser Udo Hochgeschurz (1942) voor Canada deel aan het WK tweespannen in Balaton Fenyves, Hongarije, waar hij geschiedenis schreef door de wereldtitel te veroveren. Na een succesvolle mencarrière nam hij na het WK 1993 afscheid van de sport.

In 2021 blikten we met Udo terug op hoe hij met de mensport in aanraking kwam en hoe hij deze vervolgens beleefde.

Het volledige artikel lees je hier.

