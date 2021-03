Uit de schaduw: Team Kinds

Team Kinds

Deze keer vertellen we over de mensen achter Jannes Kinds (50), een gevoelsmenner met een groot hart, timmerman, vader van Jeffry (20) en Jordy (17), man van Janny (49) en broer van Alie Greving (54). En dat zijn direct de belangrijkste mensen achter het team van Kinds. Jannes en Janny begonnen in 1996 met een tweespan pony’s. Dat ging goed en het vierspan kwam er al snel. Sinds 10 jaar rijdt het team succesvol in de top van Nederland en staat het professioneel en sportief goed bekend. Allemaal leveren ze naast hun werk hun bijdrage aan het team en helpen ze elkaar groot(s) te worden. Het coronajaar 2020 was anders, want trainen zonder wedstrijden heeft nu eenmaal een andere dynamiek. Het jaar 2020 was ook een jaar om te helen, rust te vinden en besluiten voor de toekomst te nemen. Maar ook van persoonlijk verlies. Het jaar 2021 is gestart met nieuwe toekomstplannen voor team Kinds en de mensport.

Vlnr Alie, Jannes, Janny en Jeffry

Janny, zonder wie team Kinds niet bestaan had!

Iedereen die Jannes en Janny kent weet dat er geen wedstrijd door kan gaan zonder de voorbereidingen en bemoeienis van Janny. Zij is de drijvende kracht achter het team. Zij weet waar alles ligt en wat er wanneer moet gebeuren. Tijdens de wedstrijd hoor je bij kampement Kinds dan ook regelmatig ‘MAaham!’ of ‘JAannY!’. Ze maken er grapjes om onderling, maar het is mega serieus. Voor alle wedstrijden zorgt Janny voor gepoetste pony’s, een gevulde koelkast, alle teamkleding en al die dingen die ieder ander vergeet. Een jaar zonder wedstrijden was voor Janny erg rustig, maar ook een jaar om het verlies van haar moeder te verwerken. Zodra het coronatechnisch kan port Janny het team op en gaan ze er weer voor!

Alie, die tijdens het WK in Hongarije hartproblemen kreeg

De zus van Jannes, Alie Greving, is de vaste menpartner bij trainingen en wedstrijden. Altijd zie je Alie en Jannes met het vierspan door Balloo rijden en oefenen, van advies voorzien en trainen. Alie die in het dagelijks leven een goede baan in de zorg heeft, maakt altijd tijd vrij om met haar broer mee te gaan. Zij is er bij de dressuur, vaardigheid en marathon. Tijdens de marathon bij het WK in september 2019 kregen Alie, haar man Jan en iedereen van het team (en daarbuiten) de schrik van hun leven. Er werd na de marathon geconstateerd dat Alie een hartaanval had. Dat betekende een spoedrit in de ambulance en een opname in een Hongaars ziekenhuis waar Alie direct gedotterd werd. Het team moest naar huis en Jan en Alie bleven achter. Het gaat goed met Alie, ze werkt weer en is gezond. Het jaar 2020 is een spannend jaar geweest omdat corona in de zorg altijd heel dichtbij was en nog steeds is. Het uitblijven van wedstrijden gaf Alie ook rust en tijd om te helen, conditie op te bouwen en weer helemaal gezond te worden. In 2021 gaat Alie samen met Jannes kijken op welke wijze ze weer mee kan gaan.

Alie is de vaste groom van Jannes in alle onderdelen

Jeffry en Jordy, de zonen!

De zonen Kinds zijn allebei op geheel eigen wijze betrokken bij het team. Jeffry is bijna volleerd hoefsmid en beslaat de pony’s van het team. Hij is naast zijn opleiding bezig om als zelfstandig hoefsmid naam te maken en dat gaat hem goed af. Jeffry heeft de rol van Lex Veeger overgenomen in het team. Lex was jarenlang de man van de marathon bij team Kinds en medeverantwoordelijk voor de successen. Jordy rijdt onder het zadel en helpt Janny waar hij kan. Jordy werkt ook in de zorg en gaat nog naar school. Beide zonen zien uit naar het moment dat de wedstrijden weer kunnen starten, want ze hebben er zin in.

De pony’s en het toekomstnieuws

Veel geruchten gaan er rond, want het is bekend dat één van team Kinds’ pony’s een ander thuis heeft gekregen. Sven (IJsselvliedts Sven), is naar een lief meisje gegaan. Een kleine meid die Sven onder het zadel rijdt en met hem door de tuin paradeert. Sven heeft het goed nu en dat vindt het team het allerbelangrijkst. Alle andere pony’s: Boy, Jody, Huub, Jacko en Gameboy worden getraind voor de wedstrijden. En ja, familie Kinds heeft de boerderij sinds kort te koop. Er zijn mooie plannen voor uitbreiding van het menteam, professionelere ruimtes creëren voor werk en sport en ook meer buitenruimte voor de dieren. Team Kinds heeft nog steeds de mensport hoog en heeft het afgelopen jaar gebruikt om na te denken over de toekomst. En die ziet er rooskleurig uit.

Foto rechtsboven: ©Esther Dob

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via [email protected] niet toegestaan.