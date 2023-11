Uitdagende menmarathon bij Nimmerdor in Leusden

Op 24 en 25 november vond het spectaculaire evenement plaats aan de Kerkweg in Leusden. Mede dankzij de inzet van de vrijwilligers hadden de deelnemers en toeschouwers veel plezier en werden zij verrast door de snelheid en behendigheid van de aanspanningen.Voorafgaand aan het men-spektakel, was er op vrijdagavond een rubriek voor ruiters en amazones, waarbij 25 paarden en pony’s aan de start kwamen. Ilse Kuenen loodste daarbij in totaal drie pony’s en één paard door het parcours!

Ruim zeventig combinaties stuurden hun enkel-, dubbel- en zelfs vierspan op zaterdag behendig door uitdagende hindernissen in de grote binnenbak waar de parcours bouwer Paul Loman een uitdagend parcours had gebouwd. Ook was er een jeugdrubriek georganiseerd, zodat de jongeren ook kennis konden maken met verschillende takken van sport.

Foto van Heijne Fotografie

Zaterdag Mendag

In de jeugdrubriek mennen won Leon van Rooijen met twee foutloos gereden manches, gevolgd door Thijs Ruttenfrans. ’s Avonds werd er bij de enkelspan pony – rubriek hard gestreden in de finale. Uiteindelijk won Harrie Loman gevolgd door Mariska Klok die zich nog weer verbeterde ten opzichte van de voorrondes. Het brons ging naar Noelle den Boesterd. Bij de tweespan pony’s ging de strijd tussen Gerben van de Berkt, Henk Luijer en Wout Kok. Gerben was in de voorrondes de beste, maar in de finale won uiteindelijk Henk Luijer.

Ook bij de enkelspan paard werd er hard gereden en risico genomen waarbij Daphne Kuijer aan het langste eind trok. Marco Delfgou kwam met twee paarden aan de start en met zijn eerste paard behaalde hij het zilver. Derde werd Piet van den Brand. Eerste starter in de finale bij de tweespan paarden, Gert van den Hoek, zette een mooie snelle tijd neer en reed bovendien foutloos. Toch wist laatste starter Edwin Spek dit nog te verbeteren en hij won de wedstrijd. Eefje van Harskamp – Peek werd derde. Ook de vierspan paarden konden lekker sturen in het finaleparcours. In deze rubriek won Ton van den Hoeven de wedstrijd.

Klik hier voor alle uitslagen

Daphne Kuijer (foto van Heijne Fotografie)