Uitdagende omstandigheden tijdens SWM Hengelo

Deze normaal 2-daagse wedstrijd is dit jaar, door de geldende regels rondom het Corona-virus, verdeeld over 2 zondagen. 3 oktober waren de ponymenners aan de beurt en zondag 10 oktober de paardenmenners.

Uitdagende omstandigheden

Toch was er afgelopen weekend een wat klein deelnemersveld in Hengelo. Na 1,5 jaar van ‘stilte’ was er afgelopen weekend meteen keuze uit meerdere wedstrijden. Daarnaast was niet elke combinatie volledig wedstrijd-klaar en omdat het terrein ook nog erg drassig werd, was het voor mens en dier een uitdaging om samen de eindstreep te halen.

De ééndaagse wedstrijd van 3 oktober verliep verder geheel naar wens, met dank aan de trouwe sponsoren en de medewerking van velen: van official tot parkeerwachter, van starter tot finisher en van catering en EHBO tot grondeigenaren en de gemeente.

Tweede zondag

Aanstaande zondag 10 oktober is de tweede dag van de wedstrijd met een volle startlijst van paarden en pony’s en met weersvoorspellingen die zomerse waarden aantikken!

Iedereen is van harte welkom uit om een kijkje te komen nemen op het evenemententerrein ‘de Hietmaat’ te Hengelo (Gelderland). De start van de onderdelen Dressuur en Vaardigheid is om 08.30 uur; de Marathon start om 12.00 uur. Voor dit buitenevenement is controle met de QR-code niet nodig.

Klik hier voor de uitslagen

Klik hier voor meer informatie over zondag 10 oktober