Uithuilen en opnieuw beginnen: het verhaal van Cindy Benschop

Zoals meer jonge menners belandde Cindy in de mensport toen ze te groot werd om haar pony onder het zadel te rijden. Ze was 14 jaar toen ze met de pony Bibob in 2016 begon met mennen. ‘Ik was te groot geworden voor hem, maar wilde niet dat hij wegging. Hij was toen 10 jaar. We gingen altijd in Houten kijken naar de menindoor en dat vond ik altijd heel leuk.’ En zo werd Bibob met de hulp van Cindy’s instructeur omgeturnd tot menpony. Beiden vonden ze het ‘marathonspelletje’ erg leuk en er volgden veel successen.

Cindy in actie met Bibob

De komst van Thiamo

Bibob kreeg last van artrose en daarom werd er in 2018 op zoek gegaan naar een pony voor de toekomst. Mede door sponsoring van haar oom en tante kon de toen 9-jarige Thiamo worden aangekocht. ‘We hadden hem al op wedstrijden zien lopen. Hij toonde veel schwung en had veel potentie,’ vertelt Cindy. ‘De vorige eigenaar had een ongeluk met hem gehad en daarom ben ik weer helemaal van voren af aan met hem begonnen. We hadden gelijk een klik.’ Die klik vertaalde zich in talloze wedstrijdsuccessen. De meest bijzondere? ‘Dat was dat ik naar het NK in Hengelo (2019) mocht,’ zegt Cindy direct. ‘Daar was ik zo blij mee!’ En vorig jaar kwam de kers op de taart met een plek in het A-kader van de selectie voor het EK jeugdmennen. Dat EK werd door Corona uitgesteld naar 2021.

Blessureleed

De teleurstelling kwam echter al voordat de EK-kadervorming 2021 plaatsvond. Thiamo kreeg een peesblesure. Na een operatie begon Cindy hem geleidelijk weer op te bouwen, maar ineens was hij weer kreupel. Onderzoek wees uit dat het nog slechter was dan daarvoor. De enige optie was Thiamo in de wei doen. Maar het ging deze winter steeds slechter met hem. Hij had teveel pijn en werd ingeslapen.

Met Thiamo in Oirschot 2019

Hoop vervlogen

Cindy vertelt over deze nare tijd. ‘Alles viel toen weg en dat was heel moeilijk. We hadden al eerder gekeken of we een pony konden vinden waarmee ik in 2021 misschien toch naar het EK zou gaan, maar dat viel niet mee. Alle hoop op het EK was weg. Het was moeilijk, maar ik heb me erbij neergelegd.’ Heel kort na het verlies van Thiamo vertrok Bibob. ‘Een kennis van ons zocht een weidemaatje voor een paard. Bibob heeft daar een geweldige plek en mag daar zijn hele leven blijven. Die mensen zijn heel blij met hem en hij krijgt bij hun veel meer aandacht. Dus dat is heel fijn.’

Toekomstmuziek

Na deze periode van afscheid kan Cindy weer naar de toekomst kijken. ‘Ik ben heel blij dat ik de beschikking over jonge beesten heb. Wedstrijden zijn er nog niet bij, maar mennen en trainen gelukkig wel.’ Ze voegt eraan toe: ‘Ik ben mijn ouders en mijn oom en tante heel dankbaar. Zonder hun steun had ik alles wat ik met Thiamo heb gedaan, nooit meegemaakt. En natuurlijk mijn trouwe groom Astrid Weijts. Wij zijn een hecht team en kunnen met elkaar lezen en schrijven.’ Ze legt uit: ‘Mijn ouders helpen mij overal bij en ze gaan altijd mee naar trainingen en wedstrijden. Ook sponsort mijn vaders bedrijf mijn team. Mijn zusje Jeanine ment ook en wij helpen elkaar met trainen, met de wedstrijden en de verzorging. Mijn oom Anton en mijn tante Ria spelen een belangrijke rol als medesponsor en trouwe supporters. Zij zijn, net als destijds bij Thiamo, mede-eigenaren van onze nieuwe pony’s.’ Met twee jonge D-pony’s gaan Jeanine en Cindy samen aan de slag. Dat zijn de 4-jarige Welsh merrie Turfhorst Monreau en de 3-jarige Welsh ruin Wats app van Blommerschot.

Tip bij tegenslag

Teleurstelling en succes volgen elkaar altijd op. We vragen deze negentienjarige wat haar tip is voor menners die ook zo iets meemaken. ‘Mijn tip is: kijk naar wat je wel hebt. Ga op een positieve manier bedenken hoe je weer verder kan.’

En jouw toekomst? ‘Ik wil zeker verder met mennen. Ik heb het geluk dat mijn moeder haar 5-jarige paard Liberty (Governor x Contango) heeft laten beleren. Ze heeft hem zelf gefokt en ik ken dat paard dus al zijn hele leven. In het weiland ging ik altijd al bij hem liggen. Mijn vriendin Bente rijdt hem onder het zadel. Ik zat met Thiamo vanaf 2020 in het perspectieventeam. Met Ad Aarts heb ik overlegd dat ik met Liberty naar de trainingen mag komen. We leren daar allebei ontzettend veel van. Liberty is nogal een heethoofd en vooral in een nieuwe omgeving moet hij rustig worden en op mij gaan letten. Ik vind het leuk dat hij zo voorwaarts is. Hij wil altijd aandacht en is vrolijk; in dat opzicht lijkt hij veel op Thiamo.’

Palmares Bibob:

2017: 1e plaats SMW Haaksbergen 2017

2018: 2e plaats op jeugdrubriek Paard&Koets, 1e plaats SMW Bennekom, 2e plaats SMW Nijkerkerveen, winnaar Rijncup

Palmares Thiamo de Luxe:

2019: Strijd der districten 1e plaats met Jeugd Mendistrict West, 2e plaats SWM Kootwijkerbroek, reservekampioen Mendistrict West SWM Blaricum, 1e SWM Leek, winnaar Rijncup, 1e plaats SMW Beesd, 2e plaats Jeugdwedstrijd NK Oirschot en 1e met team West, 5e plaats NK Hengelo, winnaar Indoor Voornruiters, geselecteerd in het Perspectieventeam.

Cindy met Liberty (l) en Jeanine met haar pony Nick (r) op buitenrit

