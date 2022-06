Uniek men-concept tijdens CH Leende

Het unieke aan deze dag is de combinatie van dressuur mennen en de minimarathon. In de dressuur was er een keuzemogelijkheid tussen KNHS – dressuur voor winstpunten en het oefenen van de SWM – dressuurproef. Daarnaast konden de combinaties een minimarathon rijden in twee manches: vijftien genummerde poorten met daarin drie hindernissen opgenomen, waaronder een waterhindernis.

De auto’s, trailers en vrachtwagens stonden gezellig dicht op het wedstrijdterrein, zodat je zelfs vanaf het inspanterrein de wedstrijd kon volgen. Aan de andere zijde van het minimarathonparcours was er gelegenheid voor het publiek om in de zon te zitten en te genieten van de sport met een hapje en een drankje.

Wisselbokaal voor de beste combinatie-rijder

De dressuurringen en het losrijterrein lagen er fris gemaaid en verzorgd bij, wat erg fijn was voor de dressuurrijders. Er werd over het algemeen goed en netjes gereden. Het spektakelstuk was uiteraard de minimarathon. Waar sommigen behoudend reden om eens te ‘ruiken’ aan de marathon, ‘knalden’ anderen er vol in en gingen voor de prijzen!

De Ben Coolen wisselbokaal is gewonnen door Chantal van der Wijst, zij behaalde de hoogste score in de combinatie van dressuur en minimarathon.

De organisatie heeft met dit evenement een prachtig concept in handen.

