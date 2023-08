Unieke samenwerking, Mendistrict West houdt districtskampioenschappen in Mendistrict Oost

Binnen zes weken na de DK dressuur en vaardigheid van Mendistrict Oost, organiseerde Menvereniging Waal en Linge in Neerijnen hun jaarlijkse SWM. Een drukke tijd voor de organisatie en vrijwilligers! Omdat dit weekend ook het NK voor enkel- en tweespan paarden in Gaasterland gehouden werd, waren er meer startplaatsen vrij om de deelnemers van Mendistrict West mee te laten strijden in de districtskampioenschappen.

Pony's

Enkelspan pony’s

In de klasse L klom Brigitte Jansen van de tweede positie na dag 1, naar het goud op de tweede dag. Daarmee bleef zij Marly Meulendijk en Astrid Weijts voor, die het zilver en brons in ontvangst mochten nemen. Astrid, afkomstig uit Mendistrict West, werd met haar derde plaats Districtskampioen en Marit de Hoop (op vier) werd reservekampioen.

Geert van Dijk won met een foutloze vaardigheid de wedstrijd in de klasse M, voor Maaike van Roon uit Mendistrict West en Jordy Reuver die zilver en brons behaalden. Maaike werd Districtskampioen en Jeanine Benschop (7e) werd reservekampioen.

In de klasse Z reed Klaas van der Sande zich naar het goud met een sterke marathon. Hij werd tevens Districtskampioen. De nummer 2, Vivien Kribbe, mag zich reservekampioen noemen.

Tweespan pony’s

Kimberley Langezaal deed in de klasse L goede zaken in Neerijnen. Met winst in de marathon en een foutloze vaardigheid werd zij winnares in deze rubriek voor Stefan van der Graaff en Rian van Arkel. Kimberley werd daarmee ook Districtskampioen en Wim van Bruggen (7e) reservekampioen.

De top 5 in de gecombineerde klasse M / Z bestond louter uit deelnemers uit Mendistrict West. Michelle Kuivenhoven en Jelle Leliveld (beiden klasse M) behaalden met hun eerste en tweede plaats de titels Districtskampioen en reservekampioen. Derde werd Manon van Echten (M).

Nathalie van den Ende (plaats 5) werd Districtskampioen klasse Z met Anouk de Haas (8e) als reservekampioen.

Vierspan pony’s en tandems

Vijf deelnemers in de gecombineerde L – klasse vierspannen / tandems, waarvan het podium bezet werd door rijders uit Mendistrict West. Linda Janssen en Amy Tewis ontvingen respectievelijk goud en zilver; Guido Herwig behaalde brons.

Ook vijf vierspannen kwamen uit in de klasse M en gingen voor de winst in de gecombineerde klasse M / Z, die geen Z – deelnemers kende. Gerco van Tuyl won de wedstrijd voor Anouk Man en Eline Geurs. Beide dames kwamen uit Mendistrict West en mogen zich Districtskampioen en reservekampioen noemen.

Hanne Louise de Koning (Z) en Rex Pannekoek (M) streden in de tandemrubriek om de winst, waarbij Hanne Louise het goud won.

Impulsrubriek

Karlijn Smits was de enige deelneemster in de impulsrubriek, maar haar prestatie is er daarom niet minder om!

Paarden

Enkelspan paarden

In de klasse L won Suzanne Roman nipt de wedstrijd voor Sarah Nollen. Gregor Melsen werd derde, maar afkomstig van Mendistrict West zodat hij de titel Districtskampioen kreeg. Lotte Albertema (4e) is reservekampioen.

Arie Dibbits kwam, zag en overwon in de klasse M. Met drie gewonnen onderdelen was hij duidelijk de sterkste in deze rubriek. Het zilver en brons gingen naar Cindy Benschop en Kim de Groot afkomstig van West, zodat zij Districtskampioen en reservekampioen werden. Vanwege het NK in Gaasterland was er geen klasse Z bij de enkelspan paarden.

Tweespan paarden

De klasse L werd gewonnen door de uit West afkomstige Piet van den Burg, die daarmee Districtskampioen werd. Hij bleef Wilco van Veluw en Sanne de Lang voor, die zilver en brons wonnen. Reservekampioen werd Martijn Abers.

Paul Loman (Z) en Henry Bast (M) streden in de M/Z – klasse om goud en zilver. Paul, afkomstig van ‘West’ won en is daarmee Districtskampioen geworden.

Vierspan paarden

Vier vierspannen reden in de gecombineerde M/Z – klasse. Jonas Corten (M) won zowel de marathon als de vaardigheid en mocht de hoogste trede van het podium beklimmen. Tonny van der Hoeven (M) en Frank sr Bos (Z) waren goed voor zilver en brons, maar werden daarmee beiden Districtskampioen in de klasse M en Z.

Unieke samenwerking tussen Oost en West