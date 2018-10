Utrecht: minimale verschillen in de finales

Het finaleparcours bestond uit enkele technische gedeeltes, met name bij de marathonhindernissen. De lijnen in de grote rijbaan waren lang, waardoor er ook in een aantal gedeeltes van het parcours flink snelheid kon worden gemaakt. Het publiek leefde mee en de avond werd één groot menfeest.

Bram Chardon onder de Dom door

Tienden van seconden

De ponyenkelspannen zorgden gelijk al voor veel spanning. Sander van Veldhoven realiseerde met 115,70 veruit de snelste tijd, maar hij reed er een bal af. De Belg Christof Piccart liet alles liggen en klokte 118,51. Maar Lisanne van Meerten snoepte daar nog een heel klein beetje van af en won in een tijd van 118,40.

Ook bij de tweespan pony’s waren de verschillen minimaal. Eline Geurs, Suzanne Roman en Nathalie van de Ende reden alle drie foutloos in 120 seconden en een beetje. Dat ‘beetje’ was bij Eline Geurs het minst zodat zij de overwinning opstreek.

Een kostbaar balletje voor Bas de Koning bij de enkelspannen paard. Zijn tijd was goed genoeg, maar poortje 10 leverde hem vijf strafseconden op. Milou Huisman ging lang aan de leiding met haar super marcherende vos Zorro. Ze bleef foutloos in 117,74. De één na de ander beet zich stuk op haar tijd. Het paard van laatste starter Jaap van der Horst heet ook Zorro, maar is een totaal ander type dan het paard van Milou Huisman. Deze zwartbruine Hannoveraan was in bloedvorm. Hij reageerde uitstekend op de hulpen van zijn menner en maakte grote galopsprongen met een foutloze rit in 117,09 als resultaat. Opnieuw een overwinning met een heel gering verschil op de rest.

Fouten

Bij de tweespan paarden maakte Kees Rommens teveel fouten. Hij was maar liefst tien seconden sneller dan de uiteindelijke winnaar, maar liet drie ballen rollen. Gert van den Hoek was als enige in deze rubriek foutloos en eiste daarmee de eerste plaats op.

Ook de ponyvierspannen reden alles uit de kast. Jaap van der Wal had een geweldige foutloze rit gereden. Maar hoewel Gerco van Tuijl hier en daar een kleine hapering had, reed hij vier seconden van de tijd van Van der Wal af en won.

Koos de Ronde in het uitrijden van de Imanse-hindernis

Vierspansensatie

Na dit spektakel was de wedstrijd voor de vierspan paarden. Koos de Ronde en Bram Chardon gebruikten de wedstrijd als testevent voor het komende wereldbekerseizoen. Ook Herman ter Harmsel maakte indruk met het Lipizzanerspan van Chester Weber. Koos de Ronde reed de eerste omloop foutloos en snel. Hij mocht als laatste van start in de tweede ronde en nam toen meer risico. Daarmee werd het nog heel spannend, want in het laatste deel van het parcours gingen er een paar balletjes af, maar die kon hij hebben! Koos de Ronde won, Bram Chardon werd tweede en Herman ter Harmsel pakte de derde prijs. Peter de Ronde reed een fraaie foutloze tweede omloop en eiste daarmee het vierde prijzengeld op.

De vele VIP’s en sponsors waren onder de indruk van het evenement. De Utrechtse wethouder van Ooijen reed twee van de ererondes mee en zei over die beleving: ‘Dit is een unieke belevenis, ik heb het nog nooit meegemaakt. Wat een fantastische paardensport en een weergaloos evenement.’

Koos de Ronde won de vierspanrubriek (foto: Gerrie Schalkwijk)

Winnaars Indoor Menmarathon Utrecht:

Lisanne van Meerten (enkelspan pony)

Eline Geurs (tweespan pony)

Gerco van Tuijl (vierspan pony)

Jaap van der Horst (enkelspan paard)

Gert van den Hoek (tweespan paard)

Koos de Ronde (vierspan paard)

