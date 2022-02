Vaardigheidswedstrijd Voornruiters Utrecht uitgesteld

Op 19 en 20 maart vinden in Zwartewaal de districtskampioenschappen van West plaats. Op verzoek van Mendistrict West hebben de Voornruiters daarom hun wedstrijd van 19 maart geannuleerd. Eind januari stonden al tientallen combinaties ingeschreven.

De organisatie van de Voornruiters heeft geen andere geschikte wedstrijddatum in de maand maart kunnen vinden. In ieder geval komt er volgend jaar opnieuw een vaardigheidswedstrijd op de kalender te staan. Daarnaast gaat de club nog kijken of er een mogelijkheid is om in het outdoorseizoen een vaardigheidswedstrijd te organiseren.