Vacature (Leerling-) Koetsier Koninklijk Staldepartement

Lijkt deze functie bij je te passen? Lees dan snel verder!

Wat houdt de functie in?

Als (Leerling-)Koetsier bij de afdeling Koets- en Rijstal van het Koninklijk Staldepartement train je verschillende aanspanningen ter voorbereiding van (ceremoniële) evenementen zoals bijvoorbeeld Prinsjesdag, zowel vanaf de bok als vanuit het zadel (à la daumont). Je ment en berijdt de paarden dressuurmatig. Samen met je collega’s van de Koets- en Rijstal vorm je een professioneel en hecht team.

De werkzaamheden bestaan uit het verzorgen van de stallen en alle paarden door o.a. het dagelijks uitmesten van boxen, het poetsen en toiletteren van de paarden, het onderhouden van de binnen- en buitenterreinen en het schoonhouden van het stallencomplex. Tevens onderhoud je de rijtuigen en tuigage voor dagelijks gebruik en verricht je alle andere voorkomende werkzaamheden. De vacature gaat uit van een 36-urige werkweek in Den Haag.

De Dienst van het Koninklijk Huis

De Dienst van het Koninklijk Huis heeft als taak ervoor te zorgen dat het Staatshoofd en zijn familie optimaal hun functies kunnen uitoefenen en ondersteunt de Koning bij zijn dagelijkse werkzaamheden. Voor de organisatie werken circa 300 medewerkers in de Koninklijke verblijven in Den Haag, Amsterdam, Apeldoorn en Baarn.

Het Koninklijk Staldepartement, onder leiding van de Stalmeester, is belast met de voorbereiding, organisatie (coördinatie en controle) en uitvoering van alle (soorten van) vervoer voor de leden van het Koninklijk Huis en de Dienst van het Koninklijk Huis. Tevens is het Koninklijk Staldepartement belast met de verwerving van, het beheer over en de zorg voor de levende have, de bijzondere verzameling rijtuigen, sleden en tuigage en voertuigen.

Profiel

De ideale kandidaat:

* is in het bezit van relevante vaktechnische diploma’s en/of werkervaring in de hippische sector;

* heeft aantoonbare praktische men-ervaring en rijvaardigheid onder het zadel;

* heeft hippische kennis (o.a. welzijn, verzorging) en beheerst de Engelse taal;

* kan in teamverband werken en beschikt over goede dienstverlenende en contactuele eigenschappen;

* weet goed met dieren om te gaan;

* is flexibel met werk- en verloftijden, incidenteel weekend-/avonddiensten en verblijf buiten de standplaats;

* is representatief, gastvrij, positief en heeft een enthousiaste uitstraling;

* is probleemoplossend, stressbestendig en initiatiefrijk.

Past deze functie bij jou? Kijk dan snel verder via deze link & meld je aan!