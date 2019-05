Valkenswaard 2019: Van der Wiel enkelspantuig voor winnaar Pro-Am Challenge

Tijdens Driving Valkenswaard International worden er zowel bij de twee-als bij de vierspannen teams gevormd, bestaande uit een Pro(fessional) en een Am(ateur). De resultaten van beide menners in de dressuur, marathon en vaardigheid worden bij elkaar geteld en het team met de minste strafpunten wint de Pro-Am Challenge 2019. Het hoofddoel van de Pro-Am Challenge is om de menners te inspireren tot samenwerking. Idealiter helpt de ‘Pro’ zijn teamgenoot onder andere bij het verkennen van de marathonhindernissen en het vaardigheidsparcours en bij de voorbereidingen op de dressuur. “We moeten in deze sport meer samenwerken om de toekomst van de mensport te garanderen en onze sport zo veel mogelijk te promoten,” vertelt initiatiefnemer en organisator Boyd Exell.

Het Van der Wiel tuig is lichtgewicht en compleet gemaakt en gevoerd met extra zacht leer, dus zeer paardvriendelijk. Het tuig heeft een super pasvorm, speciaal ontwikkeld voor de marathon. De Amateur van het winnende tweespanteam mag zondag dit geweldige tuig in ontvangst nemen.

