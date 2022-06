Valkenswaard 2022: veterinaire keuring in de regen

225 paarden werden voorgebracht en op twee paarden na kregen ze allen groen licht. Een paard van de Australiër Tor van den Berge en een paard van Theo Timmerman moeten morgen opnieuw voorgebracht worden.

In totaal komen er 28 tweespannen en 29 vierspannen aan de start. De tweespannen bijten op donderdag het spits af in de dressuur, waarvan de starttijd door de weersomstandigheden is verschoven van 10.00 naar 11.30 uur.

Klik hier voor de startlijsten en de uitslagen.