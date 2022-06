Valkenswaard 2022: zonnige tweede dressuurdag

De hoogste score in dressuur bij de tweespannen werd gereden door Amely von Bucholz die als enige onder de 50 strafpunten bleef. Vier van de vijf juryleden plaatsten haar op kop, ze leidt met 47,98. Tweede en daarmee de beste Nederlander is Stan van Eijk. Toen hij aan het losrijden was regende het nog, maar het was droog toen hij de arena betrad. De nieuwe dressuurproef vraagt volgens hem meer van de gehoorzaamheid van de paarden en dat ligt zijn span wel. “Het liep fijn, de afstelling van mijn span lukt steeds beter en ik heb nu echt een ervaren dressuurspan. Ik hoef niet zoals voorheen aan te vallen in de marathon.” Maar dat betekent niet dat hij morgen rustig aan gaat doen. “Het ligt allemaal best dichtbij elkaar, dus ik zal toch voluit moeten rijden.”

De Nederlandse tweespanrijders deden goed mee in dressuur. Zo staan Anna de Ronde en Ewoud Boom ex aequo op plaats 4, gevolgd door Sanny Hagen, Sandor van Vliet en Erik Evers.

Amely von Bucholz reed de winnende tweespanproef

Vierspannen

De beoordeling van de vierspannen leidde vandaag hier en daar tot discussie. Boyd Exell reed de winnende proef en leidt met 40,45. Twee van de vijf juryleden zagen zijn proef als de winnende. Boyds rechter achterpaard had veel spanningsfouten wat het beeld verstoorde. Hij toonde nogal wat onregelmatigheden. Boyd vond het zelf ook zeker niet zijn beste proef. “Mijn voorpaarden waren prima en het uitstrekken ging goed, maar ik had zeker wat foutjes. De voorbereiding was gewoon niet goed. Ik ben druk met de organisatie van de wedstrijd en dus had ik niet goed genoeg losgereden.”

Een mooie harmonieuze proef met schwung werd gereden door Mareike Harm. Drie juryleden gaven haar de hoogste score. Met 41,25 staat ze nu tweede. IJsbrand Chardon volgt met 44,58 op plaats 3. Zijn paarden liepen mooi ontspannen en hij reed een sterke proef. Chardon was gefrustreerd over zijn punten. “Ik had meer verdiend,” zegt hij. “Mijn paarden liepen heel fijn en ik reed een goede proef. Daarom begrijp ik niet dat er dan een jurylid is die mij maar liefst zeventien punten minder geeft dan Boyd. Dat kan gewoon niet.”

Mareike Harm werd tweede in de dressuur

Op naar de marathon

Zowel bij de tweespannen als bij de vierspannen zijn de onderlinge puntenverschillen na de dressuur klein. Dat belooft dus veel voor de spanning in de marathon. De acht fraaie hindernissen zijn selectief en zullen ongetwijfeld zorgen voor verschuivingen in het klassement. De marathon begint morgen om 10.00 uur. De eerste deelnemer wordt omstreeks 10.45 uur in de hindernissen verwacht.

Handicap stakes brengen verrassing

Naast het reguliere klassement wordt in Valkenswaard ook een klassement opgemaakt voor de ‘Handicap stakes’. Op basis van eerdere prestaties hebben alle deelnemers een handicap score gekregen (zoals bij golf). Hierbij worden de punten van de wedstrijd opgeteld. Bij de tweespannen leidt Amely von Bucholz deze competitie, gevolgd door Sanny Dijkhuis en Sandor van Vliet. Bij de vierspannen is de stand verrassender: Tom Stokmans gaat aan de leiding in de handicap stakes. Wayne van Niekerk en Maxime Maricourt volgen op de plaatsen 2 en 3.

Klik hier voor alle uitslagen en de foto’s