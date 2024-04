Veel annuleringen dit weekend vanwege hevige regenval

Zowel de organisatie van de Mendurance in Etten Leur, als de organisaties van de oefenmarathon in Kotten en de vaardigheid wedstrijd in Hoofddorp hebben te kennen gegeven hun wedstrijd dit weekend niet door te laten gaan. Hiervoor was in alle gevallen de vele regenval van de afgelopen dagen door oorzaak. De organisaties van Etten Leur en Kotten onderzoeken momenteel de mogelijkheden voor een nieuwe datum.

De organisaties van de dressuur en vaardigheid wedstrijd in Nieuw en Sint Joosland en van de SWM in Schalkhaar hebben doorgegeven aan Hoefnet de wedstrijd dit weekend wel door te kunnen laten gaan. “We hebben een ander terrein kunnen vinden voor de dressuur, dus dat is heel fijn”, reageert Stefanie Reilink van SWM Schalkhaar. “We doen ons uiterste best om de wedstrijd zo goed mogelijk door te kunnen laten gaan.”

Klik hier voor de startlijst en de parcourstekeningen van SWM Schalkhaar

Klik hier voor de startlijst en de parcourstekening van Nieuw en Sint Joosland

Het natte terrein in Etten Leur

Auteursrechten voorbehouden. Overname zonder bronvermelding en toestemming via info@hoefnet.nl niet toegestaan.