Veel belangstelling voor drie dagen Menindoor Deurne

In de grote hal was een fijn parcours opgesteld waarin alle rubrieken, van jeugd tot zeer ervaren en van impuls tot wedstrijdrijders, konden rijden, strijden en oefenen. De wedstrijd was ook een selectiemoment voor de Strijd der Districten, die aan het eind van het indoorseizoen gehouden wordt. Veel menners namen van de gelegenheid gebruik om meerdere combinaties in te schrijven zodat zij naast hun wedstrijdspan ook jonge dieren en / of trainingspaarden konden laten kennismaken van het parcours.

De uitslagen

Jeugd

Girlpower bij de jeugd! Zeven jonge meisjes namen deel met enkel of tweespan pony’s en Carlijn Kuenen kwam in deze rubriek als winnares uit de bus. Zij won beide manches, voor Fleur Vorstenbosch.

Pony’s

De finale bij de enkelspan pony’s eindigde zoals het klassement na twee manches liet zien. Birgit Martens gaf de beide heren Sjoerd Lenssen en Jur Baijens het nakijken en won de wedstrijd.

Sjoerd Lenssen kwam ook bij de tweespan pony’s aan de start en stond na twee manches bovenaan. Hij won de finale voor Sam Couwenberg en Stephano Mulder.

De gecombineerde rubriek tandem en vierspannen was het spannend in de top van het klassement. In de finale lieten Chantal Brugmans en Johan Beliën hun klasse zien in een onderlinge strijd. Johan was de snelste, maar liet een balletje rollen en liep strafpunten op waardoor Chantal de wedstrijd won.

Sjoerd Lenssen

Paarden

De grote rubriek enkelspan paarden bleek Charissa den Ridder oppermachtig in de beide manches. Ook in de finalewedstrijd was ze de snelste, maar moest dat bekopen met twee afgeworpen balletjes waardoor zij met een derde plaats genoegen moest nemen achter winnaar Berry van den Bosch en John Smeets.

Bij de tweespannen streden Marcel Marijnissen, Anna de Ronde, Sandor van Vliet en Niels Vermeulen om de prijzen. Marcel en Anna hielden hun gouden en zilveren positie vast in de finale; Sandor en Niels wisselden stuivertje, waardoor Niels er met brons vandoor ging.

Vier deelnemers bij de vierspannen. Jonas Corten won beide manches en daarmee de wedstrijd, voor Edwin van der Graaf.

‘Voor de fun’

Op zondag werd er flink geoefend met jonge paarden, trainingspaarden en gelegenheids-spannen. Zo besloot bijvoorbeeld internationaal tweespanmenner Leo van der Burgt om alle vier zijn paarden eens in het parcours rond te sturen, nadat hij op zaterdag in de tweespanwedstrijd gereden had. Met trainer / coach Tor Van Den Berge als back-up op de koets voor ‘onverwachte situaties’ en zijn vrouw Nanda als backstepper, loodste hij zijn vierspan keurig door de hindernissen. “Dit is natuurlijk voor de fun, maar ik hou het in de wedstrijden toch maar bij het tweespan!”, aldus een blije Leo van der Burgt. Ook René Schuiling benutte de volle minuten om een tweespan de ervaring van een indoorparcours te geven.

Klik hier voor alle uitslagen

Klik hier voor het fotoalbum

Jonas Corten