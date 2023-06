Veel deelnemers tijdens CAI Bühl

Doordat de wedstrijd over één dressuurbaan beschikt, werd de dressur verdeeld over woensdag, donderdag en vrijdag verreden. Op woensdag eindigden Cindy Benschop en Wilma Meulendijk op het podium bij de 2* enkelspan paarden. Ze werden tweede en derde met 54,87 en 55,37 strafpunten De overwinning ging naar de Zwitserse Natalie Bader. Deze top drie bleef ongewijzigd na de marathon, maar in de vaardigheid moesten Wilma en Cindy plaats maken voor Anke Unzeitig (GER) en Cecilia Qvarnström (SWE). Cindy eindigde als vijfde en liet Wilma voorgaan op de vierde plaats.

“Dit was de eerste keer dat Lion meeging naar een internationale wedstrijd in het buitenland”, vertelt Wilma. “Ondanks dat er meer dan genoeg te zien was in de dressuurbaa, bleef hij heel goed gefocust. Tijdens het losrijden, onder toeziend oog van Kelly Houtappels-Bruder, voelde hij super aan. Dat konden we in de ring voorzetten en daar was ik heel erg blij mee. Nadat hij twee dagen rust had gekregen was zaterdag de marathon. Het stond mooi en technisch, en ik voelde dat we elke hindernis beter werden. De vaardigheid op zondag was ontzettend moeilijk. Ik had besloten om met een hoog basistempo te rijden, waardoor we uiteindelijk nagenoeg binnen de tijd bleven. Dat resulteerde in Bühl nog in iets te veel balletjes, waardoor we genoegen moesten nemen met de vierde plaats in het eindklassement. Ik ben super tevreden en ik vond Bühl een hele mooie én gezellige wedstrijd!”

Dyonne van Beelen concurrent van zichzelf

Bij de 2* tweespan pony’s was Dyonne van Beelen de concurrent van zichzelf. Ze was de enige deelnemer in haar rubriek. Ze reed een dressuurscore van 56,13, zocht de grenzen niet op in de marathon en liep 7,13 strafpunten voor tijdsoverschrijding op in de vaardigheid. Klaas van der Sande was de enige Nederlandse deelnemer bij de 3* enkelspan pony’s en eindigde als veertiende.

Tweespan paarden

Bij de tweespan paarden zette Martin Hölle een fenomenale prestatie neer. Hij won alle drie de onderdelen en liet daarmee zijn concurentie op ongeveer vijftien strafpunten achterstand. Alexander Bösch (AUT) eindigde als tweede en de Zwitser Bruno Meier maakte het podium compleet. Stan van Eijk was de beste Nederlander op de zevende plaats.

“Ik ben dit jaar met een jong span bezig, dus dat is nog wat puzzelen. In Bornem werden we tweede en ging de marathon en de vaardigheid goed, hier in Bühl was ik meer tevreden met de dressuur en de marathon. Ik baalde dat ik vier ballen had in de vaardigheid, want dat overkomt me niet vaak. Maar de paarden zijn natuurlijk nog jong, ze moeten ervaring op doen en kilometers maken. Dat lukt alleen als je ze meeneemt, zo simpel is het nu eenmaal. Daarnaast mag ik natuurlijk niet klagen want Martin, de Oostenrijkers én Zwitsers reden goed. Ik ben doelgericht met de paarden bezig en ze worden elke wedstrijd een stukje beter. Ik weet wat ons huiswerk is en ik heb alle vertrouwen in de paarden!” De volgende wedstrijd voor Stan wordt Beekbergen, dat voor de Nederlanders een observatiewedstrijd is voor het WK Tweespannen in Le Pin au Haras later dit seizoen.

Martin Hölle in Bühl

Moeiljke ondergrond

Bij de 3* enkelspan paarden bleef het lang spannend. Kelly Houtappels-Bruder won de dressuur met de score van 45,67 en werd vervolgens derde in de marathon. Anne Unzeitig (GER), de dochter van Anke Unzeitig die de tweede plaats veroverde bij de 2* enkelspan paarden, werd derde in de dressuur en tweede in de marathon. Ondanks dat ze een bal reed in de vaardigheid, won ze het laatste onderdeel. Ze nam daarmee de koppositie op de allerlaatste wedstrijddag over. Mario Gandolfo (SUI), die twee weken geleden nog de enkelspan rubriek van de Royal Windsor Horse Show won, eindigde in Bühl als derde.

“Mijn paard heeft nog nooit zo goed gevoel in de warming-up en tijdens de dressuurproef”, vertelt Anne Unzeitig. “We zijn afgelopen winter bij verschillende trainers geweest om onszelf te verbeteren. Daarnaast hebben we ook wat aanpassingen gedaan aan de warming-up. Ik ben nu precies drie jaar met dit paard bezig en dit is zijn beste score tot nu toe. We begonnen met een score van 82! Natuurlijk waren er nog wat dingen die beter konden, maar ik had vorig jaar niet gedacht dat hij in één jaar tijd zoveel zou verbeteren”, blikt ze enthousiast terug.

De ondergrond van de marathon in Bühl is moeilijk. “Vooral met de droogte gaat de koets enorm schuiven. Vorig jaar was dat ook al, dus ik had besloten om geen risico’s te nemen en iets minder te pushen. Daarnaast had ik afgelopen week voor het eerst een nieuwe marathon groom bij, en zij deed het fantastisch! We hadden maar twee keer samen getraind, maar het ging echt top.”

“De vaardigheid is mijn favoriete onderdeel. Het liep super, maar helaas viel er één bal op poort 7. Dat was mijn eigen schuld. Poort 6, 7 en 8 was een moeilijke combinatie en ik stuurde gewoon niet goed genoeg in. Het geeft een super gevoel dat er in alle onderdelen nog ruimte is voor verbetering. Ik had hem graag eerder op dit niveau willen hebben, maar het is fijn dat het harde werk nu wordt beloond.”

“Daarnaast wil ik heel graag mijn dank uitspreken naar de organisatie, onder leiding van Henning Lemcke en Laura Oberlin. Ze hadden het super voor elkaar en ik vind dat Bühl tot één van de beste wedstrijden in Duitsland behoort.”

Podium 3* enkelspan paard

