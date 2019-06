Veel Nederlandse successen tijdens CAI Bornem

De uitstekende omstandigheden en de gastvrijheid van de organisatie maakten de wedstrijd tot een feest en dat leidde ook tot veel Nederlandse successen.

Tamara Pijl wist in de rubriek enkelspan pony’s haar tweede opvolgende internationale wedstrijd te winnen met de in topvorm verkerende Dex. Bij de tweespan pony’s, die zonder één onderdeel te winnen gewonnen werd door de Belg Nico Van Praet, was de hoogste Nederlandse notering voor Heide te Poele met een achtste plaats. Jannes Kinds behaalde een mooie derde plaats bij de vierspan pony’s, die gewonnen werd door Tinne Bax.

Bij de beide paardenrubrieken waren de Nederlandse menners uiterst succesvol: Saskia Siebers won de rubriek enkelspan paarden met winst in de marathon en Anniek Schuiling behaalde het brons met een constante wedstrijd zonder podiumplaatsen op de drie onderdelen.

De rubriek tweespan paarden werd geheel gedomineerd door twee Nederlandse menners. Erik Evers won de wedstrijd met zowel winst in de marathon als de vaardigheid. Gerard Leijten, die met twee teams aan de start kwam, legde beslag op zowel de zilveren als bronzen podiumplaats.

De menners waren unaniem zeer te spreken over deze eerste editie van het CAI Bornem en menvereniging ‘De Schelderuiters’ kan met trots terugkijken op hun wedstrijd.

Klik hier voor alle uitslagen

Gerard Leijten