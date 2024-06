Veel positieve geluiden na SWM Haaksbergen

Alles was klaar voor de 110 starts van dit weekend. De dressuurbanen lagen er strak bij en de marathonhindernissen zagen er piekfijn verzorgd uit. Het campingterrein en de mooie grote stallen die in de binnenmanege opgebouwd waren, lieten niets te wensen over.

Op zaterdag werden de dressuur en de vaardigheid verreden. De beste dressuurscore van de dag was van Xander Tuitjer in de klasse enkelspan paard klasse M, met een score van 40,63 punten. In zijn klasse sloeg hij daarmee een flink gat naar de concurrentie. De vaardigheid bleek goed te rijden; in bijna elke rubriek waren wel één of enkele combinaties die de ‘dubbele nul’ , dus foutloos én binnen de tijd, wisten te rijden.

De marathon werd goed en strak gereden, waarbij maar weinig fouten gemaakt werden. Een enkele deelnemer kreeg strafpunten voor een herstelde parcoursfout. Jürgen Bolt (klasse 1PaM) was de enige deelnemer die in alle hindernissen de snelste van de rubriek was.

De deelnemers waren ontzettend positief over de organisatie en vrijwilligers en velen kijken alweer uit naar volgend jaar.

