Veel SWM dressuurproeven tijdens D+V – wedstrijd Heesch

Opvallend was vandaag het hoge aantal starts van menners die de dressuurproef van de samengestelde wedstrijden en de vaardigheid wilde oefenen. In maar liefst twee dressuurringen van 40 x 80 meter reden de SWM – menners in voorbereiding op hun seizoen dat voor velen van hen op 1 april start in Heukelom. De dressuur en vaardigheid – deelnemers, enkelspannen in de klasses B, L en M reden in de 30 x 60 meter ring.

De ervaren menvereniging in Heesch zette wederom een strak-georganiseerde wedstrijd neer, met een goed tempo in de startlijst en korte wachttijden voor de vaardigheid, die krappe wendingen en lange lijnen kende.

Het was zoals gebruikelijk gezellig druk bij PSV Parcival en in de kantine kon iedereen opwarmen met een warme drank, zoete en / of hartige hapjes.

Klik hier voor de resultaten

Losrijden op het voorterrein