Veranderingen jeugdrubriek Strijd der Districten

Dit jaar wordt de Strijd der Districten niet op zondag gehouden, maar op zaterdag 1 februari 2025 Hierdoor kan de wedstrijd, die op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo gehouden wordt, ’s ochtends later beginnen en kan het programma ’s avonds later doorgaan.

Het programma is nog niet bekend, deze is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Wel staat al vast dat de jeugd ’s ochtends begint en dat in de middag en avond de senioren aan de beurt zijn.

Bij de senioren rijden, net zoals voorgaande jaren, twee deelnemers per District in één rubriek. De resultaten binnen de rubrieken worden per District bij elkaar opgeteld, het District met het meest aantal punten wint! De winnaar van een rubriek verdiend acht punten voor zijn/haar District, de tweede plaats zeven, de derde plaats zes punten enzovoorts.

De jeugdrubriek is dit jaar voor het eerst opgedeeld in drie leeftijdsblokken. Het beste resultaat per leeftijdsklasse per District telt mee voor de punten van het totaalklassement. Er kunnen dus 1, 2, 3 of 4 punten behaald worden per leeftijdsklasse per District. Het aantal starts is voor de jeugdmenners ongelimiteerd, iedereen is welkom!

De leeftijdsblokken zien er als volgt uit:

* 10-12 jaar

* 13-15 jaar

* 16-18 jaar

Publiek… laat je horen!

Uiteraard kunnen de rijders niet zonder het publiek op de tribunes om optimaal te presteren. Iedereen uit Nederland en België, van familie tot liefhebber, is dus van harte welkom. Moedig de deelnemers uit jouw district aan tijdens de spectaculaire Strijd der Districten door bovenkleding te dragen in de kleur van jouw District.

Ben je voor Noord? Oranje boven!

Ben je voor Oost? Op 1 februari is rood jouw kleur!

Ben je voor Zuid? Smetteloos wit!

Ben je voor West? Loop dan in het blauw!

Klik hier voor meer informatie over de Strijd der Districten

