Verrassende uitslagen bij Indoor Driving Bathmen

Tijdens de finale werd het een spannende strijd om de ‘Schutte-bokaal’. De drie menners met de snelste totaaltijd gingen door naar de finale. Pieter Douma, Henk Luijer en Jurgen Bolt zorgden voor spanning en sensatie, waarbij de wedstrijd gewonnen werd door Jurgen Bolt.

Showtime!

Tussen de nationale en internationale rubrieken was het Showtime! In de rubriek Showtime Crossen verruilden vijf menners de marathonwagen voor een zadel en gingen te paard voor de winst in het menparcours. Een spannende strijd waarbij Daphne Pouwels als winnaar uitgeroepen werd, voor Marijke Hammink, Lisa Kleinjan, Jorn Elburg en Jelmer Chardon.

Internationale rubrieken

Tweespan paarden

Voor Jelmer Chardon was het de eerste keer dat hij in Bathmen meereed met zijn tweespan en dat bracht hem direct de eerste prijs op de voet gevolgd door Niels Vermeulen.

Vierspan paarden

Het parcours van Bennie Steenblik en Rein Hazelaar was een mooie uitdaging voor de menners. Dit bracht Koos de Ronde in zijn eerste omloop toch nog in de problemen die hij, door de sterke concurrentie, in de tweede omloop niet meer goed kon maken. De eerste plek was voor Jonas Corten met zijn vierspan Welsh Cobs en met minder dan twee seconden verschil werd Antonie ter Harmsel tweede.

Vierspan pony’s

Ook Marijke Hammink moest dit keer haar meerdere erkennen in de persoon van Ian van Dasselaar. Met ruim drie seconden voorsprong op Marijke ging Ian er met de eerste prijs vandoor.

Spanning en sensatie in een zeer mooie strijd die voor het publiek via de nieuwe scoreborden goed te volgen was.

Voor diegenen die nog even willen nagenieten van Indoor Driving Bathmen, klik dan hier .

Klik hier voor alle uitslagen

Ian Dasselaar wint bij de vierspan pony's