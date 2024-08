Verwachtingen zijn hooggespannen voor WK vierspannen!

Menland Hongarije

Hongarije heeft een rijke geschiedenis van succes in de mensport met onder andere 17 wereldkampioenschappen die in dit land gehouden werden. De Hongaarse menners hebben 109 medailles gewonnen waarvan 52 gouden medailles op Wereld- en Europese kampioenschappen.

Velen beschouwen vierspanrijden als een van de meest complexe sporten ter wereld, waarbij constante harmonie vereist is tussen vier paarden, de menner en twee assistenten. Deze harmonie zal volledig tot uiting komen tijdens het komende wereldkampioenschap in het Szilvásvárad Lipizzaner Equestrian Centre, dat een onvergetelijke ervaring biedt voor jong en oud.

De locatie is Szilvásvárad

Szilvásvárad, een iconisch symbool van de Hongaarse paardenfokkerij, is de thuisbasis van een Lipizzaner-stoeterij. De paarden worden er vaak “de witte rotsen van het Bükk-gebergte” genoemd. Het dorp organiseert voor de tweede keer het Four-in-Hand Driving World Championship, de eerste keer was in 1984. Dat legendarische evenement werd gekenmerkt door een uitstekende organisatie en werd nog eens benadrukt door de deelname van Prins Philip, Hertog van Edinburgh, die deelnam als lid van het Britse team. Daarnaast deden 27 in Hongarije gefokte paarden, voornamelijk Lipizzaners, mee in elf verschillende aanspanningen.

De dressuurwedstrijd vindt plaats op 5 en 6 september, de marathon op 7 september en de vaardigheid is op 8 september. Tickets kunnen worden gekocht op deze website. Ter plaatse kunnen bezoekers ook genieten van een verscheidenheid aan programma’s en bezienswaardigheden als de Szalajka-vallei en de Fátyol-waterval.

Organisatie

De National Event Organizing Agency Non-profit Ltd. is, in samenwerking met de Hongaarse Ruitersportfederatie, verantwoordelijk voor de organisatie van het evenement. De infrastructuur voor het evenement wordt verzorgd door de State Stud Farm Szilvásvárad.

Klik hier voor meer informatie en de website van het WK

Klik hier voor ticketverkoop

