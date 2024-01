Vierspan clinic tijdens KWPN Hengstenkeuring Den Bosch

Tijdens de clinic wordt besproken welke eigenschappen en talenten ervoor zorgen dat het tuigpaard zo populair is in de internationale twee- en vierspansport. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen in training en opleiding van deze paarden?

Naast de clinic wordt tijdens de Hengstenkeuring de jaarlijkse Oregon Trofee uitgereikt. Dit is een van de meest begeerde prijzen binnen de tuigpaardfokkerij en -sport.

Klik hier voor meer informatie

Glenn Geerts