Viervoudig WK – paard Vincent van Carlo Vermeulen overleden

De hoeveelheid wedstrijden die Vincent in samengestelde menwedstrijden, internationale wedstrijden en indoormarathons heeft gelopen, is niet meer te tellen. Hij heeft tot aan zijn pensioen deelgenomen aan vier WK’s; de laatste in 2021 in Kronenberg. Afgelopen zomer heeft hij nog met Niels en Carlo een marathon gewonnen.

Vincent is geboren op de stal van Piet de Ronde, de vader van Koos.

Carlo vertelt: “We hebben hem als vierjarige gekocht van Piet. Hij was een echt familiepaard en onderdeel van ons gezin. We konden alle met hem; hij had een gouden karakter en op stal het liefste paard wat er bestond. Toen onze kinderen nog klein waren speelden en renden ze op stal, zó onder Vincent door! Hij was ontzettend werkwillig en altijd voorwaarts. Wanneer we een keer zonder hém op wedstrijd gingen, ging hij bij thuiskomst uit protest dat hij niet mee mocht, achter in de wei staan.”

Knuffelpaard tot het laatste moment

Monique, echtgenote van Carlo en tevens zijn groom op wedstrijden, vertelde op Facebook dat Vincent in alle opzichten fantastisch was: een knuffelpaard op stal, maar dat hij voor de koets altijd ‘aan’ stond.

“Ruim twee weken geleden was hij niet helemaal lekker; wilde niet meer eten en was wat stijf en futloos. Vanaf dat moment is het heel snel gegaan en ondanks alle inspanningen van de dierenarts hebben we hem moeten laten gaan. Ik heb hem vastgehouden tot zijn allerlaatste zucht. Onze grote vriend zit voor altijd in onze harten.”

Vincent heeft de mooie leeftijd van 22 jaar bereikt.

Het Hoefnet-team wenst de familie Vermeulen veel sterkte met het verlies van Vincent

Vincent in actie tijdens het WK tweespannen in Kronenberg 2021