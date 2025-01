Vijf leuke dingen om samen met je hond te doen

1. Lekker ravotten in de natuur

Samen naar het bos gaan is niet alleen ontzettend mooi, maar het is ook een paradijs voor honden. Rennen over paden, snuffelen aan bomen en struiken en misschien zelfs achter een blaadje of diertjes aanjagen. Jullie genieten samen van de frisse lucht en de stilte om je heen. Een wandelroute waar je hond los mag lopen, maakt het extra speciaal. Neem een bal of frisbee mee voor wat actie tussendoor. Vergeet geen flesje water voor je hond; spelen maakt namelijk dorstig!

2. Speurneus in actie

Honden vinden het fantastisch om hun neus te gebruiken. Spelletjes om te speuren zijn dan ook vaak een groot succes. Verstop een koekje of speeltje ergens in huis of buiten en laat je hond het zoeken. Begin makkelijk en maak het stapje voor stapje een stukje moeilijker. Dit is niet alleen ontzettend leuk, maar ook goed voor de hersens van je hond. Jij geniet ondertussen van het enthousiasme waarmee hij aan het werk gaat.

3. Plons in het water

Is je hond een waterrat? Dan is zwemmen natuurlijk een geweldige activiteit. Zoek een veilige plek zoals een meertje of hondenstrand en neem een speeltje mee dat blijft drijven. Samen spelen in het water zorgt voor verkoeling én plezier. Het is wel belangrijk dat je goed blijft opletten: niet alle honden kunnen van nature goed zwemmen. Geef ze de tijd om eraan te wennen.

4. Parcours bouwen in de tuin

Een eigen hindernisbaan in de tuin maken? Dat is echt een aanrader! Het is namelijk ontzettend leuk én simpel! Gebruik stoelen, hoepels, dozen of bezems om een parcours te maken. Springen, slalommen of ergens overheen klimmen, alles kan. Je kunt het zo gek niet bedenken. Je hond krijgt beweging en jij hebt lol om hem aan te moedigen. Begin vandaag nog met het maken van je eigen parcours.

5. Wintervacht in topvorm

Wist je dat in de winter de vacht van je hond soms wat extra zorg nodig heeft?. Kou, sneeuw en zout op de weg kunnen de vacht en huid van je hond namelijk erg uitdrogen. Spoel daarom na een winterwandeling de poten en buik van je hond even goed af met lauwwarm water. Op die manier voorkom je dat zout en vuil in de vacht blijven hangen.

6. Samen is alles leuker

Beleef samen de mooiste avonturen met je geliefde viervoeter. Het is tijd om eropuit te gaan!