CIAT Compiègne: Vijf Nederlanders gestart

De weergoden waren ons redelijk welgezind. De Nederlanders en Belgen deden goed van zich spreken; bij de enkelspan pony’s werd Alex Rodeyns tweede , bij de tweespan pony’s werd Bert Lockefeer tweede met een miniem verschil van 0,67 punten op de nummer één. Gert Vervaet werd derde bij de enkelspan paarden, gevolgd door Paul de Baerdemacker en Irma Voorn.

Prestaties

Bij de tweespan paarden ging het goud naar de uit het Zeeuwse Ellemeet afkomstige Leo Lemsom, hij werd in het overall klassement tweede, achter algemeen winnaar Jacinto Planas Ros uit Spanje. De menner had een prachtige presentatie met zijn Arabo-Friezen en reed foutloos, en dat na een lange tijd van afwezigheid. Een geweldige comeback dus. Ook zijn groom Ilse van de Slikke was onovertreffelijk.

Mario Renaer was derde in deze categorie, gevolgd door Rini Rutjens en Anne Storme die repectievelijk vijfde en zesde werden. Ton Kuypers zette de negende prestatie neer in zijn klasse. In de tandemklasse ging de eerste plaats naar Kamiel Dequick, die als kleinzoon van Urbain Van de Voorde de eer van België hoog wist te houden. De landenprijs ging naar Spanje.

Bron: MenSport & Showpaard

Prachtige ‘comeback’ Leo Lemsom (Foto: Mieke Lockefeer)