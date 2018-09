VLP en LRV trekken samen op

In het verleden bewees een dergelijke nauwe samenwerking reeds zijn vruchten af te werpen. Een lagere inschrijvingsdrempel zorgde voor meer inschrijvingen, een bredere waaier aan organisaties en meer beleving. Een echte boost voor de mensport! Met trots kondigen VLP en LRV een nieuwe samenwerking aan die de mencompetitie voor het seizoen 2018 – 2019 omvat. In het belang van de sport werd er beslist om, anders dan voorgaande jaren, deze samenwerking niet enkel te richten op het indoor- maar ook uit te breiden naar het outdoorwedstrijdseizoen. Zo zullen onder andere de kalenders op elkaar worden afgestemd om zo min mogelijk dubbele wedstrijden te hebben. Er zal vooral gefocust worden op de beginnende menners tot op middelhoog competitief niveau.

Flanders Indoor Mencup 2018-2019

In maar liefst tien wedstrijden in de periode november tot en met februari zijn de minimarathons van de Flanders Indoor mencup, waarin deelnemers zich kunnen selecteren voor de finale. Als ‘kers op de taart’ kan er tijdens Flanders Horse Expo op 24 februari 2019 de ‘Superfinale’ gereden worden. De beste menners, over de beide federaties heen, zullen er zich met elkaar meten in een spannende strijd!

